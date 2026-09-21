格鬥犬規管｜謝展寰解血統混雜難用基因檢測　全球用身體檢查判斷

周日（20日）一名女子在元朗疑被狗咬死，在香港接連發生「狗咬狗」及「狗咬人」事件下，漁護署鑑定為受管制格鬥犬方法惹起關注。環境及生態局局長謝展寰今日（21日）解釋，大部份犬隻具有不同混雜的血統，用基因判斷是否格鬥犬，未必是最好的方法，又指全球各國都是以身體檢查的方式，通過身體特徵、能力及性格判斷格鬥犬，例如是否長有強壯的肌肉及下顎、存在攻擊人的特性等，相信一般獸醫理應擁有足夠的專業能力判斷是否格鬥犬。



近日接連有寵物狗隻被漁護署鑑定為受管制格鬥犬遭扣留，掀起社會關注。黎先生所養的狗「Baku」疑被同屋苑居民舉報，漁護署人員8月28日上門調查，指Baku是格鬥狗「比特鬥牛㹴」而即時帶走。（香港動物報圖片）

環境及生態局局長謝展寰今早在《五年規劃及施政報告政策記者會》中表示，格鬥犬是一個種類的犬隻，而非某一品種，由於大部份犬隻具有不同混雜的血統，坊間絕少找出一隻純種犬，正如人類也由不同基因混雜而成，因此用基因判斷是否格鬥犬，未必是最好的方法。

環境及生態局局長謝展寰9月21日解釋，大部份犬隻具有不同混雜的血統，用基因判斷是否格鬥犬，未必是最好的方法。（資料圖片）

判斷格鬥犬有3點︰強壯肌肉、強壯下顎、攻擊人特性

謝展寰透露，漁護署收到流浪狗後，一般先觀察其身體狀況及性情，一旦發現是危險狗隻，將會採用人道方式處理，以保障市民安全，惟絕大部份情況採用主流的絕育方式。

謝展寰認為，判斷是格鬥犬重點在於基因的影響，例如該狗隻是否已發展至格鬥犬的身體特徵、能力及性格，因此全球各國都是以身體檢查的方式判斷格鬥犬，包括是否長有強壯的肌肉、強壯的下顎，以及存在攻擊人的特性等，而非依賴基因檢測。

漁護署人員8月30日到西九文化區向巡查及執法行動，並向狗主派發宣傳單張，提醒他們為狗隻戴上狗繩。（程致遠攝）

謝展寰指獸醫擁足夠專業能力判斷 漁護署能為複雜個案提供協助

謝展寰又指，一般獸醫理認擁有足夠的專業能力，判斷是否格鬥犬，若有個案存在中間灰色地帶，導致獸醫難以判斷，歡迎向漁護署聯絡提供進一步協助；若一旦出現爭議，政府仍有由不同專家組成的委員會，為案件作出裁判。