元朗單車女疑被狗咬死｜謝展寰說傷痛與重視　認流浪狗管理可更好

香港再有人疑遭狗隻襲擊死亡，周日（20日）凌晨零時許，一名女子被發現倒臥於壆圍南路近南生圍污水泵房附近，送院不治。警方指女死者騎乘共享單車時曾被3隻狗追趕。她頭、面、頸、雙臂及雙腳有不同程度撕裂，身上證實有動物噬咬痕跡，頭及頸為致命傷。



環境及生態局局長謝展寰今早（21日）在《五年規劃及施政報告政策記者會》指，事件反映政府在流浪狗管理上可做得更好，當局將會檢視。他對今次不幸事件感到十分傷痛，強調政府十分重視事件，警方與漁護署已在元朗相關地區出動無人機等搜尋可疑狗隻，目前已找出3隻唐狗並帶往動物管理中心觀察，以了解與事件是否存在關係。



警方聯同漁護署動物管理隊在上址搜查，最終成功捕捉3隻成年唐狗，將會送去漁護處的動物管理中心，檢查是否有晶片及作進一步調查。（李家傑攝）

今次事件目前仍有不少事實未釐清，包括死者是否遭狗咬死，其被動物噬咬痕跡是否狗隻或相關狗隻來源，而有動物組織稱，觀察到政府近年發展北部都會區，有關地區無數狗隻被遺棄。

謝展寰：相信並非自來因北都發展而清理的狗場

謝展寰今早在《五年規劃及施政報告政策記者會》指，事件發生後警方與漁護署已在元朗相關地區出動無人機等搜尋可疑狗隻，目前已找出3隻唐狗並帶往動物管理中心觀察，以了解與事件是否存在關係，而相關部門未來一段時間將會繼續搜尋狗隻，以保障市民安全。謝展寰指仍正調查狗隻來源，但相信似乎並非自來因北都發展而清理的狗場。

環境及生態局局長謝展寰9月21日指，元朗單車女疑被狗咬死事件反映政府在流浪狗管理上可做得更好，當局將會檢視；圖為謝展寰出席立法會審議《2026年度撥款條例草案》。（資料圖片/夏家朗攝）

謝展寰已每年捕獲流浪狗數減至約400隻表達政府緊張

謝展寰強調，政府緊張流浪狗的問題，過往本港每年捕獲以萬計的流浪狗，漁護署一直按世界動物組織指示加強管理，至2022年起情況漸有改善，近數年每年捕獲的流浪狗已減至約400隻，而今次事件提醒政府管理方面能做得更好，以進一步減少流浪狗造成的風險。

謝展寰又指，環境局及發展局已注意北部都會區清理狗隻的問題，並已展開商討，以探討採用不同務實的方法，既符合世界動物組織原則，又能按實際情況處理相關狗隻。

謝展寰說︰「當然我哋𠵱家漁護署捉咗3隻流浪犬返去檢查檢驗，暫時來源我哋仲調查當中，但相信嗰個地區似乎並唔係清理嘅地方，所以因為受到北都發展需要清理嘅流浪狗隻，現階段睇個可能性唔係咁高，但需要進一步調查先有定論。」

警方聯同漁護署動物管理隊在上址搜查，最終成功捕捉3隻成年唐狗，將會送去漁護處的動物管理中心，檢查是否有晶片及作進一步調查。（李家傑攝）

警方聯同漁護署動物管理隊在上址搜查，最終成功捕捉3隻成年唐狗，將會送去漁護處的動物管理中心，檢查是否有晶片及作進一步調查。（李家傑攝）