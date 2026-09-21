新皇崗口岸10.12開通？鄧炳強：坊間推論有道理　正研各口岸延時

多方引述消息指重建後的皇崗口岸將於10月12日開通，保安局局長鄧炳強今日（21日）出席電台節目時，重申政府目標在第四季開通。對於坊間推論要避開中秋、十．一黃金周等高峰期，他形容「幾有道理」，笑稱會考慮，又指會儘快開通。



新皇崗口岸有傳將於10月12日啟用。（資料圖片／湯致遠攝）

保安局局長鄧炳強（左二）早前在新皇崗口岸測試期間到場視察。（入境處提供）

回應新皇崗口岸開通消息指是機密 鄧炳強：無法透露當日自己行程

保安局局長鄧炳強今早出席商台節目《在晴朗的一天出發》時，被問到有關新皇崗口岸將於10月12日啟用的傳聞。他笑言無法透露當日自己的行程，因為是「機密」。對於坊間推論要避開中秋、十一黃金周等高峰期，他形容「幾有道理」，笑稱會考慮，又指會「儘快（開通口岸）啦」，重申政府目標在第四季開通。

新皇崗口岸預計開通初期每日可處理20萬旅客量，較現時倍增。被問到會否擔心內地旅客不在港過夜，鄧炳強指有好多考慮，「總不能夠話要令香港市民唔方便，困住晒佢哋」，強調政府一直以便利市民為目標。

正與內地磋商延長特別日子不同口岸開放時間

至於其他口岸，鄧炳強指，正與內地磋商延長開放時間。深圳灣現時在特別日子如除夕，可24小時通關，當局會研究其他日子是否可同樣加長；蓮塘/香園圍目前開放時間為早上7時至晚上10時，當局正與內地磋商提早開放，便利跨境學童，同時亦研究延遲關門時間，方便飯後過關。