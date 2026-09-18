新皇崗口岸料10.12正式開通　深港雙方今晚舉行聯合消防實戰演練

重建後的皇崗口岸何時開通各界關注，《香港01》獲得消息指，新皇崗口岸開通日定於10月12日的星期一呼聲甚高。深圳市人民政府口岸辦公室今日（18日）發出公布指，今晚9時至10時30分，深港雙方將在皇崗口岸聯檢大樓開展消防實戰演練。公告指，演練期間，皇崗口岸聯檢大樓及周邊區域將有消防車輛、應急救援車輛及消防人員集結，呼籲請廣大市民不要恐慌，不信謠、不傳謠、不造謠。



新皇崗口岸。（資料圖片／湯致遠攝）

香港施政報告2026提到，重建後的皇崗口岸預計於今年第四季投入服務，將實施「一地兩檢」安排及「合作查驗、一次放行」的通關模式，《香港01》今日（18日）報道獲得消息指，新皇崗口岸開通日定於10月12日的星期一呼聲甚高。

保安局局長鄧炳強周四（17日）表示，口岸具體開通日期需再研究，針對早前口岸測試中出現的Wi-Fi穩定性、路面防滑及電腦系統調校問題，局方正逐步跟進。

鄧炳強表示，政府已在新皇崗口岸進行超過100項系統測試、壓力測試和演練，驗證跨境協作、口岸清關能力和應變措施，持續優化口岸運作安排，為口岸開通做好準備。演練期間發現Wi-Fi信號不穩，同時有司機反映路面較滑，局方正處理相關問題，包括會加裝防滑設施。電腦系統仍需進一步調校，相關工作會盡快完成，冀口岸開通時運作暢順。

新皇崗口岸8月29日進行第四次大型演練，超過兩萬名公務員參與，現場人頭湧湧。（資料圖片／湯致遠攝）

深圳口岸辦籲市民演練期間不慌張，不信謠、不傳謠、不造謠

根據深圳市人民政府口岸辦公室發布的皇崗口岸深港聯合消防實戰演練公告，今晚9時至10時30分，深港雙方將在皇崗口岸聯檢大樓進行消防實戰演練。演練期間，皇崗口岸聯檢大樓及週邊區域將有消防車輛、緊急救援車輛及消防人員集結，請過往車輛及行人服從現場工作人員指揮，確保安全通行。當局亦呼籲市民不要慌張，不信謠、不傳謠、不造謠。

鄧炳強：人多問題不大 需確保人面識別等功能暢順有序

於上月月底的兩萬人演練中，當局首次進行「五合一」車道實戰測試。鄧炳強表示，有關系統通過壓力測試，「人多問題不大」，但由於該電腦系統涉及鏡頭及人面識別等功能，需確保開通時暢順有序，現正進行調整，調整後將研究開通日期。

新皇崗口岸2034年通關流量料達30萬人次

鄧炳強又說，新皇崗口岸開通後，通關流量將從每日5萬人次升至20萬人次，在2034年港港鐵北環綫支線開通後，更將增至每日約30萬人次，相信新口岸會更加便利市民及旅客，讓香港更好融入國家大局。