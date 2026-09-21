食環女職員涉虐兒　子稱溫書累想坐梳化　遭手機擲手兼拉弓打心口

食環署女職員涉因兒子不溫書，疑用手機擲兒子手臂和打心口，她否認1項虐兒罪，案件（KCCC 1298/2026）今（21日）在九龍城裁判法院開審。



現時11歲的兒子X供稱，當天已溫習了一整天，想坐在梳化休息，其母即激動向他擲手機，並喝斥他說：「死返去溫書。」又「拉弓」打其心口，他感到很痛，翌日父親帶他看私家醫生，數日終因「忍夠」母親而決定報警。



辯方卻指案發時被告遭丈夫質問是否與其他男人聯絡，她將手機丟給丈夫看，手機反彈而擲到兒子，兒子否認說法。



女被告LSC（40歲）否認一項虐兒罪，指她於2025年5月25日，在紅磡海濱南岸某單位，故意襲擊11歲男童X，其方式相當可能導致X受到不必要的苦楚。

女被告LSC在九龍城法院受審。(資料圖片)

X指因母繼續罵決定報警

被告的兒子X在錄影會面稱，案發當天母親陪他在客廳溫書，父親亦在家。X稱想休息並坐在梳化上，母親突情緒激動，用iPhone掟中他的左臂，X感到很痛，又瘀又腫，問母：「你點解要掟我呀？我呢到好痛。」其母繼續罵他數分鐘。X其後經過母親時，母親再打其心口一下，父親立即把他們母子分開，翌日父親即帶X看私家醫生。X稱因母繼續罵他，故決定報警。

想到梳化休息被母斥死返去溫書

X接受盤問時指，星期日當天在家中溫習了一整天，其母不讓他休息，只有吃飯時不用溫習。X說：「嗰日真係好攰所以想休息。」遂對母親說不想溫書。X母聞言怒斥：「你好死返去溫書，如果唔係我鬧你㗎啦。」X不理，並坐上梳化，當時父親亦坐在梳化看著他與母親，並無發聲。

指母左手拉弓打心理至瘀了

X續指，其母用手機掟他後，再用左手「拉弓」般打他心口，X稱他既生氣又覺痛，X父已馬上分開二人，X即時檢查心口，發現瘀了。翌日，X照常上學，放學後感到心口痛，遂要求父親帶他看醫生。X稱父親擔心去公立醫院看醫生會令母親被捕，但不報警其母又可能繼續打他。X最終看了私家醫生，訛稱「撞親」，回家由父親幫他搽藥膏。X稱其母在打他後數日又講粗口罵他，他溫書時母親不斷發脾氣，他在5月30日終「忍夠」，要求父親帶他報警。

辯方質疑X與父打乒乓波龍精虎猛

辯方指，X在事發後曾與父親「龍精虎猛」地打乒乓波，X父還傳送了影片給母親。X否認當時「龍精虎猛」，又指其手雖痛，但仍然可以打波。辯方質疑：「唔見你心口有啲咩事喎？」X回應他不是用心口打波。

X稱拍母親慶生照時被迫笑

辯方再展示被告事發後數日拍攝的照片，辯方指X參加運動會推鉛球，開心地陪X母慶生食蛋糕。X稱他用右手推球，又指他拍照時被逼笑。辯方指，被告不會對X說粗口，X不同意，指其母曾叫他「X街仔」。

辯方指被告當時與X父就婚外情爭執

辯方指出案情，指X的父母當時就婚外情的事爭執，X父問被告有沒有與其他男人通訊，被告將檯面的手機拋向梳化叫X父自己看，期間手機反彈碰到X的手，力度不大；律師又指被告並無拉弓打X心口，指X庭上說謊。X一概不同意。