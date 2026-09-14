家教會董事稱有名校學額詐騙284萬　機場潛逃落網　曾因虐兒判囚

擔任多間家教會、街坊福利會、基金會董事的丁x希，早前被指過去十年，涉嫌用升學、文物鑒定等生意詐騙。消息指，51歲的丁x希今年5月因涉嫌詐騙284萬元被捕，7月29日他企圖離開香港時在機場再次被捕，案件現交由紅磡警區重案組第一隊跟進。據了解，丁x希涉嫌訛稱可提供50個蘇浙公學的學額予內地升學顧問，不論文憑試成績如何都可升讀香港或澳門的大學。

翻查資料，丁x希1990年代詐騙罪成潛逃，2006年虐待四個月大的早產兒子被捕後，才揭發他是通緝犯，當時兩罪合共被判囚41個月，他出獄後改為現名。



丁x希曾出席中西區「完善地區治理工作宣講會」。（香港島各界聯合會網站）

訛稱可供50蘇浙公學學額 直升大學

被捕人丁x希51歲，報稱是商人，報案人是一名姓楊的45歲女子。據了解，被捕人與報案人是由共同朋友介紹而認識。

於2024年3月1日，雙方簽定合約，內容為被捕人提供50個蘇浙公學的學額予報案人的學生，而且被捕人口頭承諾只要報案人的學生完成蘇浙公學的課程，不論文憑試成績如何，將會保證成功進入香港或澳門的大學。

5月被捕 7月企圖離港

因此，報案人於2024年4月至7月期間，分23次匯款共約284萬港元到被捕人的內地銀行戶口，作為37名學生的申請費。其後，受害人公司的學生並沒有收到任何蘇浙公學，香港或澳門任何大學的收生邀請，而且被捕人失去聯絡，所以報案。

丁x希於2026年5月6日晚上，在紅磡的一間酒店大堂被捕。於2026年7月29日，他企圖離開香港時，於機場被拘捕，案件現交由紅磡警區重案組第一隊跟進。

丁x希是香港區家長教師會聯會有限公司董事。（資料圖片）

翻查資料，丁x希是多間家教會、街坊福利會、基金會的董事：

・中區街坊福利會有限公司

・中華教育(集團)有限公司

・中華舞臺(集團)有限公司

・中西區家長教師會聯會有限公司

・香港區家長教師會聯會有限公司

・香港動力集團有限公司（已解散）

・香港灣仔區家長教師會聯會有限公司

・香港弘德基金會有限公司

過去他多次以這些身份出席活動，如中西區各界國慶文藝晚會、2023年香港區家長教師會聯會區議會選舉系列活動等，又多次發放與官員、政商界人士的合照。

1994年詐騙潛逃 2006年虐待四個月大兒子

根據法庭紀錄，丁x希於2022年捲入一宗人身傷亡訴訟，2025年亦被入稟追債53萬元。

不過這些只是丁x希多宗官司的一部份。他原名「丁x群」，於1994年因涉嫌以欺詐手法取得財產罪被捕，獲保釋後翌年棄保潛逃，法庭當時判他入獄21個月。

直至2006年1月，丁x群涉嫌殘忍對待四個月大早產兒子，將男嬰猛力搖晃半小時致視網膜病變及頭骨出血，男嬰送院後，警方以涉嫌虐兒將他拘捕後，發現他原來是通緝犯。

他的兒子被虐後，致視網膜病變、腦部輕微萎縮，以致輕度發展遲緩。丁x群認罪，於2008年被判囚20個月，另連同早年幹犯欺詐罪名，共被判入獄41個月。

出獄後改名混迹家教會 經營錢幣生意被指造假

2012年他出獄後改名丁x希，因兒子考入港島名校小學，他開始以家長身份混迹家長教師會，之後活躍於多個組織，又成立「香港區家教會聯會」，「統領」港島區多個家教會。

他亦有經驗錢幣、紀念幣生意，但被指造假。

《香港01》記者致電及發短訊向丁x希查詢，截稿前未有回覆。