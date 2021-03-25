運輸署更新「出行易」應用程式　75小巴線有到站資訊部分來往郊區

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-03-25 13:32

政府近年推廣智慧出行，運輸署今日（25日）表示，推出全新版的「香港出行易」流動應用程式，新增九巴及龍運的實時到站資訊。另外，今日起運輸署亦進一步公布多72條小巴線的實時到站資訊，累計75條小巴線提供相關資訊，當中16條為港島小巴線，15條服務九龍區，新界區則有44條，包括部分郊遊線，如來往大埔墟站及大美督的20C、大埔墟站及烏蛟騰的20R。

運輸署表示，推出全新版「香港出行易」流動應用程式，採用全新用戶介面，提供個人化交通及公共運輸資訊，以及更多實時到站資訊，以提升用戶體驗及便利市民外出。運輸署指，九巴及龍運已向政府開放實時到站資訊，程式亦新增相關資訊。

▼75條提供實時到站資訊的小巴線▼

另外，運輸署近年推出專線小巴實時到站資訊系統，去年抵已有3條來往數碼港的專線小巴路線，即港島69、69A及69X線試行系統。署方指，「香港出行易」將進一步發放72條專線小巴路線的實時到站資訊，包括新界區來往大埔墟站及大美督的20C、來往大埔墟站及烏蛟騰的20R、來往大埔墟站及三門仔的20K、鳳園至大埔墟站（循環線）20P等郊遊路線。

運輸署表示，會繼續分階段發放餘下約500條路線的實時到站資訊，冀明年全面覆蓋所有專線小巴路線。