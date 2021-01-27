抗疫一年｜多組數據看去年交通客量變化　幾輪疫情市民出行有不同

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-01-27 08:00

香港新冠肺炎疫情爆發已一年，首宗個案患者與家人乘高鐵到港，政府於去年1月30日起，關閉高鐵西九龍站，並隨即實施出入口管制。除外防措施，本地方面亦要求學校停課、呼籲僱主讓僱員在家工作，及後再禁酒吧營業及晚市堂食，令市民出外機會大減。 一年過後，市民日常出行出現變化。《香港01》總結運輸署截至去年10月數據，本港去年首10個月整體公共交通乘客人次大跌約3成；跨境旅遊業全停下，出入境客次跌幅亦逾9成。 惟檢視多個月的市民出行數據，本港爆發第3波疫情後，政府即使推出更嚴格防疫措施，但公共交通工具總客量跌幅，卻未及第2波疫情時嚴重，而客量回彈的速度亦更快，嚴格的防疫措施，似乎未能減少市民外出。隨疫情變成「持久戰」，市民或許現抗疫疲勞，企業亦未有如去年初，大規模安排在家工作。

▼2020年首10個月公共交通工具總客量跌幅排名▼

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爆疫後公共交通總客量曾跌4成 十月已大幅收窄「失地」

《香港01》參考運輸署交通運輸資料月報數據，本港各類公共交通客量，去年1月約3.5億人次已是全年高位，到爆發第一輪疫情後，去年2月總客量急跌至約2.16億人次，按月跌幅達38%。在首兩輪疫情緩和後，各類公共交通工具6月總客量回升至3.1億人次水平。

比較2019年及2020年首10個月數據，第一波及第二波疫情發生時，去年2月至4月各類公共交通客量曾大跌4成，後來6月疫情改善後，按年跌幅曾收窄至19.3%。

不過去年7月及8月爆發第3波疫情，政府曾採取更嚴格的防疫措施，不過措施對市民出行的影響威力亦似有所減弱，該兩個月各交通工具總客量，分別按年下跌32.5%及38.5%。第3波疫情到去年10月有好轉，即使未如6月時出現「零確診」，但公共交通工具總客量，已回復到去年同期的九成水平。

乘客跌幅首3位的交通工具均屬港鐵公司，當中機場快線客量跌8成。

機鐵客量受重創 港鐵11月客量不跌反升

眾觀各類交通工具，乘客跌幅最大的首3位，依次為機鐵、輕鐵及港鐵其他鐵路線，其中機鐵客量按年跌約8成，輕鐵按年跌34.5%，港鐵其他路線則跌34.3%。按港鐵網頁的本地服務乘客量統計，11月及12月的客量分別為1.14億及9,299萬客次，11月客量曾按年上升3.66%，惟12月隨第4波疫情惡化，港鐵客量即較按年跌24.5%。不過2019年11月，因反修例運動，曾導致東鐵線於該月停頓數天，令乘客大減。

雖在禁酒吧及禁晚市堂食措施下，的士晚上客量大減，但據運輸署數據顯示，的士客量按年跌幅約23.4%，為主要公共交通工具中，跌幅最少。

新冠肺炎疫情下各地出行受限，機管局數字顯示，去年12月旅客數量按年跌98.4%。(資料圖片/羅國輝攝)

▼疫情下飛機「滯留」停機坪（5/2020）▼

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機場全年少87.7%旅客 拖累青嶼幹線少逾4成車

政府於去年3月25日凌晨起，禁止所有非本港居民從機場入境，多國亦減少航班來往，據機管局最新去年12月的臨時統計數字，去年本港機場12月僅有9萬名旅客，按年下跌98.4%，而過去一年整體跌幅為87.7%。航空貨運量則尚算能勉強維持，2020年全年航空貨運量僅按年下跌7%。

機場客運量流大減，拖累接駁機場的道路及交通工具亦大受影響。按運輸署數字，青嶼幹線於去年首10個月，總行車架次為1,657萬，按年下跌44%；而機場快線客量亦跌8成。

為加強控制來往香港與內地人流，政府於去年1月尾至2月初，暫停多個陸路管制站的客運通關服務。目前陸路跨境客運只剩下深圳灣及港珠澳大橋口岸可以使用，措施令本港整體出入境旅客大跌約9成。然而來往兩地的貨運影響則不大，進出本港的貨車跌幅不足6％。

據運輸署數字，深圳灣管制站雖繼續有客運來往，但抵港及離港人次，於去年首10個月按年跌88.8%及89.5%。數據上亦可見，去年5月及6月香港疫情開始緩和時，抵港人次曾比離港人士更多，但至7月第3波疫情爆發，則變回離港人次較多。

▼1月25日凌晨 佐敦受限區域封區令解除前情況▼