沈曉榆亞運奪金｜啟德體育園贈市民親筆祝福球、辦光展為港隊打氣

名古屋亞運今日（22日）展開開幕後第三個比賽日，港隊好消息不絕，其中中國香港隊武術代表沈曉榆，為港隊奪得今屆亞運首面金牌。啟德體育園即日起至10月24日每晚8時，在主場館外牆上演「亞運」主題大型動感燈光展，即日起至10月4日在啟德零售館2中庭亦有賽事直播，讓港人一同亞運熱潮，為港隊打氣。



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啟德體育園主場館外牆由即日起，至10月24日，每晚8時至8時半，將上演「亞運」主題大型動感燈光展，以「GO! TEAM HKG」的字句為港隊打氣。市民有意觀賞，可考慮啟德承豐道公園、九龍灣啟德橋、及土瓜灣海心公園海濱長廊三個地點。

啟德體育園即日起至10月24日每晚8時，在主場館外牆上演「亞運」主題大型動感燈光展。（啟德體育園提供）

除燈光展，啟德體育園即日起至10月4日，會於啟德零售館2中庭免費直播指定賽事。園內也也有中國香港代表團官方指定運動服裝合作夥伴 FILA 設立的「撐港隊」期間限定店，店內會展出歷屆亞運領獎服，並提供個人化港隊T恤印製服務，讓市民以行動支持港隊。

啟德體育園早前推出「TEAM HKG」祝福球，讓市民親筆寫下祝福，贈予港隊，在亞運女子武術長拳項目奪得港隊首金的沈曉榆也有手持祝福球拍照留念。