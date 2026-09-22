沈曉榆ig韓團照置頂　亞運2026港首金解鯊魚綽號　誰令她成運動員

沈曉榆（Lydia）在女子長拳項目為港隊贏得亞運會2026首面金牌，她今日（22日）接受電台電話訪問，親解綽號「鯊魚」的由來，又表示自己選擇成為運動員是因為韓國男團EXO。



沈曉榆奪亞運第一金。（資料圖片／趙子晉攝）

亞運「戰衣」是由胞姐特別繪圖設計 有EXO元素

除了精湛武藝，沈曉榆場上造型亦成為焦點。她表示，今次亞運的「戰衣」是由姐姐特別繪圖設計。一般武術服飾多以龍鳳或蝴蝶為主題，但她特別要求姐姐加入六邊形圖案，希望自己能如「六邊形戰士」般。戰衣上更特別融入了她喜愛的韓國男團「EXO」相關設計元素，她更透露自己選擇成為運動員亦因為EXO。

美甲由美甲師花三個小時繪畫 「鯊魚」綽號源自「傻魚」

除了戰衣外，沈曉榆手上的美甲同樣吸睛，由美甲師花近三個小時繪畫，指甲上除了有金牌、武術圖案及港協暨奧委會吉祥物外，最特別的是有一隻鯊魚。

談及「鯊魚」這個綽號，她笑言源於自己性格較喜歡笑、開朗，昔日在內地訓練時曾被師兄笑稱「傻魚」，因普通話發音與「鯊魚」相近，她便將其轉化為較好聽的綽號「鯊魚」。

港隊運動員沈曉榆與韓國男團EXO合照。（沈曉榆Instagram）

被問到今次放棄全能項目、專注出戰長拳的考量，沈曉榆表示這是團隊經過深思熟慮後的戰略安排。由於得知中國隊未有派人出戰該項目，團隊決定集中資源與精力於長拳項目。

雖然全能項目的三項發揮向來平均，但她認為亞運會四年一次、關注度極高，加上對手實力相若，變數相對較大。此前多次大賽中曾因失誤而與獎牌失之交臂，今次比賽確實帶來不少心理壓力。

亞運武術｜沈曉榆奪今屆第一金。（資料圖片／趙子晉攝）

作為最後一位出場的選手，沈曉榆表示等待過程相當煎熬。由於後台沒有顯示分數的屏幕，她只能看著其他選手陸續返回後台，令她心情忐忑。直到自己完成整套動作、現場正式公佈分數的一刻，她才確定自己以 0.03 分的微弱優勢險勝排名第二的選手。對於這個微小的差距，沈曉榆表示武術項目競爭激烈，幾名選手之間的得分往往極為接近，每次比賽都充滿變數。

名古屋亞運武術｜沈曉榆的指甲同樣充滿心思，五隻手指亦與今屆亞運有關。（資料圖片／趙子晉攝）

賽後第一時間向教練說的就是「多謝」

今次奪金不僅是對她個人實力與心理素質的極大肯定，亦是繼教練16年前奪金後，香港武術隊傳承的展現。她特別感謝家人、姐姐、教練團隊以及政府與港協暨奧委會的支持。沈曉榆笑言，賽後第一時間向教練說的就是「多謝」。