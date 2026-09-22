幫病人箍牙被投訴　牙醫鄧幹耀指牙委會聆訊存不公　提司法覆核

以剝智慧齒聞名的「連登神醫」牙醫鄧幹耀，早年遭1名箍牙病人向牙醫管理委員會投訴其服務，牙管會提出6項指控，鄧原擬承認。惟他指，牙管會在紀律聆訊前援引專家報告「突襲」他，他質疑報告偏頗，惟反對報告呈堂無效，聆訊最終延期進行。鄧昨（22日）入稟高等法院提司法覆核，要求法庭推翻牙管會的決定。



申請人為鄧幹耀，建議答辯人為香港牙醫管理委員會（牙管會）。

牙醫鄧幹耀不滿牙委會做法，向高等法院提司法覆核。(葉志明攝)

病人箍牙求診引發爭端 轉醫後向牙管會投訴

入稟狀指，鄧在2010年起在香港執業牙醫。一名求診者在2019年至2021年間接受鄧的牙齒矯正治療後心生不滿，轉向另一名牙醫求診，並在2023年向香港牙醫管理委員會投訴鄧。

面臨6項專業失當指控 鄧幹耀原擬全盤認罪

牙管會2023年9月在未諮詢專家意見下，向鄧提出6項指控，並在今年6月25日召開紀律聆訊，鄧諮詢法律意見後，在聆訊前3個月表示會承認全部指控。

聆訊前7天突呈專家報告 鄧認為極度不公

惟鄧指牙管會在2026年6月中旬（聆訊前7天），突向鄧提供專家莫浩源的報告，鄧認為牙管會的「突襲」對其極度不公，鄧的代表律師在聆訊當日就專家報告作出投訴，並要求剔除。

研訊押後准鄧方兩個月內反駁

鄧批評莫醫生的意見偏頗不公，質疑莫在沒有任何正當理由下，檢查並收集了所謂的病人證據；指莫未有遵守專家證人行為守則，為病人檢查時扮演「法官」角色，而鄧亦失去索取專家意見反駁莫的機會。惟委員會認為，莫的報告與指控有關，但准鄧在2個月內回應報告，並押後研訊。

鄧認為委員會不公提司法覆核

鄧指，委員會沒理由依賴專家意見去決定指控是否屬實，故申請司法覆核，要求法庭推翻委員會的決定。