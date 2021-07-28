西醫巫浩源開藥不當病人亡　家屬不滿醫委會判刑　入稟高院申覆核

西醫巫浩源於2016年向51歲腎衰竭患者4次不恰當處方藥物，病人服藥10多天卻藥物中毒，其後因多重器官衰竭死亡。醫委會於今年4月審訊專業失德，巫被判停牌3個月，緩刑18個月。家屬不滿判決過輕，今（28日）到高等法院入稟申請司法覆核。遺孀盧女士稱，無法承擔聘請律師費用，遂於上月已申請法援，仍在等待批核，同時計劃向醫生入稟民事索償。



家屬不滿醫委會判決過輕，今（28日）到高等法院入稟申請司法覆核。（李恩慈攝）

51歲的死者阿強本身患末期腎衰竭。他在 2016年10月31日及11月3日，因痛風症兩度向西醫巫浩源求診，分別獲處方紓緩徵狀的藥物「秋水仙鹼」（Colchicine）4日，每日4次，每次一粒，藥量為0.6毫克。在第二次求診4日後，阿強再因痛風症求診，獲處方另一款抗風濕藥物「甲氨蝶呤」（Methotrexate），藥量為5毫克。他隨後因再有痛風症而求診，同樣獲處方「甲氨蝶呤」，劑量為7.5毫克。

至同年11月14日，阿強因持續腹瀉及血壓低向巫求醫，獲他轉介東區醫院，診斷發現患有「全血細胞減少症」，並確定病情是因為他服用該兩種藥物，引致多重器官中毒。阿強最後因全血細胞減少症、骨髓衰竭等死亡。

阿強的胞姊劉太批評，醫委會判刑準則不清晰明顯維護醫生，制度很不公道。 （資料圖片）

遺孀盧女士稱，經濟上無法承擔聘請律師費用，遂於上月已申請法援，仍在等待獲批，同時計劃向醫生入稟民事索償，「唔係為咗要整佢（巫浩源），係為咗一個公義。」。亡夫在5年前逝世至今，她形容「時間好漫長，我哋都好無奈。」她稱，巫浩源一直是她的家庭醫生，全家認識對方10多年，對於他未有道歉感到很傷心，直斥「一啲道德心都無。」

阿強的胞姊劉太批評，醫委會判刑準則不清晰，明顯維護醫生，制度很不公道。她希望法庭受理，「審視醫委會對人命係點睇法。」她又指，醫生何志平在美國涉賄賂案無牽涉人命，也要停牌一年，她激動說，「細佬受嘅痛苦折磨，邊個可以賠償畀佢？關乎人命都判咁輕，小市民係咪就係生命無價值？」

香港社區組織協會幹事彭鴻昌。（資料圖片）

社會組織協會幹事彭鴻昌表示，醫委會未有完整調查案件，未有探究巫浩源寫給東區醫院的轉介信。信中有提及處方「秋水仙鹼」，但無列明份量，亦無提到處方「甲氨蝶呤」。阿強入院後數天，醫院僅處理白血球低情況，無及時處方解藥劑，錯過搶救機會。

除此之外，他認為醫委會量刑欠缺統一準則，只考慮減刑因素，沒思考加刑因素。研訊小組指巫浩源有悔意，在事發後有上課和更新系統等，因而減刑。但家屬稱從未接收過任何道歉，雙方在聆訊當日碰面時，對方亦無示意，難言有悔意。

而此個案與過往類似案例相比，懲處亦較輕。2012年梁錦雪案及2019年范思遠案分別判停牌24個月，以及停牌6個月、緩刑36個月，但巫浩源僅停牌3個月、緩刑18個月。研訊小組未有提供合理解釋。