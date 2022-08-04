病人家屬疑醫生不當處方標靶藥　向醫委會投訴未獲理　求司法覆核

臨床腫瘤科專科醫生張文龍被指治療一名患肝細胞癌的女病人時，未獲病人和其家人同意，使用一隻非用於治療該病的口服標靶藥，病人最終去世。病人家屬向醫委會投訴，醫委會的初步偵訊委員會則指，未有證據證明張專業失德，拒接納投訴。病人家屬昨（3日）向高等法院申請司法覆核，指其投訴有表面證據，醫委會的決定不合理。家屬要求推翻該決定，並發還醫委會重新考慮。



申請人朱國耀（譯音），他是死者Alice Tung的孫兒，答辯人為醫委會的初步偵訊委員會，張文龍醫生列為利益關係方。

申請人朱國耀向醫委會投訴曾治理他的祖母的醫生時不獲受理。（資料圖片 ）

張曾為病人處方兩種藥物

申請書指，Alice Tung於2007年被診斷患上肝細胞癌，她於2009年向張文龍醫生求診。張指Alice Tung癌症復發，處方化療藥「Sorafenib」，之後開出另一口服標靶藥「Sunitinib」予Alice Tung，惟病人於2013年10月去世。

Alice Tung的遺產管理人於2016年入稟，循民事控告張，該案翌年和解。

申請人的專家指兩藥不宜同時使用

申請書指，根據其專家的報告，「Sorafenib」和「Sunitinib」為在港註冊的藥物，但「Sunitinib」並非用於治療肝細胞癌，而Alice Tung因使用兩隻藥物，出現中毒情況。報告指，兩種藥物一同使用並不恰當。

指其中一藥仍屬研究階段

申請人於2019年透過律師去信醫委會投訴，指張不恰當地使用「Sunitinib」。他亦未有向Alice Tung和其家人解䆁，該藥用於治療肝細胞癌仍屬研究階段，亦未獲Alice Tung及其家人書面同意。

醫委會認為張沒有更好的選擇

惟醫委會的初步偵訊委員會2021年回覆時指，未有證據證明張專業失德，並解釋根據獨立專家的意見，張當時沒有更好的選擇，才同時使用「Sunitinib」。申請人曾要求覆核初步偵訊委員會的決定，但醫委會於今年5月回覆時，維持原本的決定。

張是否失德不應由初步偵訊委員會決定

申請人認為，初步偵訊委員會只應考慮案中是否有表面證據，就對張專業失德的指控，當申請人的專家和另一方的專家意見不一致時，不應由初步偵訊委員作決定。

此外，初步偵訊委員會認為張當時取得Alice Tung的默許，才使用「Sunitinib」。申請人認為初步偵訊委員會的看法在法律上出錯。

案件編號：HCAL714/2022