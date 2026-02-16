年宵｜港版Jellycat小吃公仔熱賣　檔主回應態度差：當多啲人關注

今日年廿九（16日），下午維園年宵市場人流畅旺。其中近日火熱大賣的港版Jellycat港式街頭小吃公仔，主打燒賣、咖喱魚蛋、臭豆腐及炸大腸等造型公仔，其檔位前仍然人頭湧湧。檔主蔡先生表示銷情理想，目前還剩下大約四分之一貨量，「如果我賣唔哂，我可能真系要留返下年攞出嚟再賣過。」他又預告明年會再來維園擺年宵檔，並構思本土小吃以外的特色懷舊產品。



今日年廿九，下午維園年宵市場人流暢旺。其中近日熱賣的港版Jellycat港式小吃公仔，例如燒賣、臭豆腐、炸大腸等可愛公仔造型，吸引不少市民圍觀選購。店員落力「交足戲」，先在串串燒賣上假裝擠上甜醬、花生醬和辣醬，再將小吃放進紙袋，不少客人特意拍下過程「打卡」。

該公仔檔名為「爐氣」檔主蔡先生表示銷情理想，不少貨品即將沽清，雖然仍剩下約四分一存貨，但希望可以全部售出。被問到會否今日內清貨，他笑說「冇信心啊，如果我賣唔哂，可能真係要留返下年再拎出嚟賣過。」

老闆蔡先生表示，銷情理想，不少貨品即將沽清，雖然仍剩下約四分一存貨，但希望可以全部售出。（陳葦慈攝）

他解釋，自己是本地80後，十分懷念街頭小食文化，希望透過這些產品保留這種味道，讓未見過的小朋友認識，也讓長者懷緬昔日情懷。他沒想過產品迴響這麼大，畢竟是第一次擺檔，「好多嘢都冇經驗，入貨都係亂咁嚟」，但銷情出乎意料理想。

若下年再參展，他透露會推出新產品，又說「應承咗好多街坊朋友，下年會繼續再擺」。至於是否繼續以小食為主題，他則表示未必，「試下做啲新嘢，等大家多啲回憶。」

對於有網民反映選購時因觸摸公仔被店員制止，批評服務態度欠佳，他回應指：「香港營銷環境真係好困難，正正常常、正正經經做生意，確實好難賺錢。」他又說：「既然改變唔到啲hater，或者佢哋講咩，唯有利用佢哋幫我炒作下，或者增加下熱度流量，搵啲人鬧下自己，做啲話題出嚟，令到多啲人關注。」

他留意到最近多了香港人「回流」，或未有外遊、從內地返港後，重新留意本土特色，繼而來幫襯消費，帶動經濟。最後他祝願香港人身體健康，馬年行大運，龍馬精神。