農曆新年｜14個年宵市場共迎265萬人次　維園年廿九錄逾21萬人

全港14個年宵市場自年廿四（2月11日）起一連7日舉行，至年初一（17日）清晨7時圓滿結束，共錄得約265萬人次到訪。而在人流高峰的年廿九（16日），維園年宵市場單日更錄得超過21萬人次到訪。而年宵市場結束後，尚有車公誕市場和大埔林村放馬莆新春市場，將營運至農曆正月十五日（3月3日）。



2026年2月17日年初一清晨，2026年年農曆年宵市場圓滿結束。圖為環境及生態局局長謝展寰（右三）和食環署署長吳文傑（右二）到維園年宵市場，視察清潔工人清理場地。（政府新聞處圖片）

食環署發言人周二（17日）表示，署方今年在各年宵市場播放賀年音樂和設置打卡點，亦有安排舞獅和派發紀念品活動，受到市民歡迎。食環署感謝各相關部門支持，以及檔戶配合管理措施，使場地得以保持整潔及安全有序，署方樂見各年宵市場整體運作暢順，市民熱烈參與，樂在其中。

發言人指出，食環署今年繼續應用科技措施監察場內情況，以便按需要管理人流，並在食環署網頁顯示各年宵市場的人流情況，讓市民及早知悉現場的擠迫程度。此外，署方亦為檔戶提供包括保安和垃圾收集等多方面協助，確保年宵順利舉行。

2026年2月17日年初一清晨，2026年年農曆年宵市場圓滿結束。食環署員工組成的義工隊，協助把花檔檔主送贈未售出的花卉和盆栽，轉贈予安老院／殘疾人士院舍和公立醫院。圖為環境及生態局局長謝展寰、食環署署長吳文傑與義工隊和清潔工人在年花臨時收集站合照。（政府新聞處圖片）

共收集約113公噸有重用價值物資 1853盆栽轉贈安老院及醫院

此外，署方亦採取了多項減廢回收措施，除在垃圾桶和分類回收箱清晰貼上不同標籤，亦安排工作人員在現場提醒公眾正確處理廢物。各年宵市場除回收一般可循環再造物品，包括廢紙、塑膠和金屬，亦安排承辦商回收竹枝、木卡板、發泡膠箱、凋謝或未售出的花卉等。

直至年初一清理場地期間，承辦商於14個年宵市場共收集約113公噸有重用價值的物資；署方亦在設有快餐攤位的年宵市場實踐廚餘回收。

此外，食環署亦收集由檔主送贈未能售出的花卉和盆栽，由食環署員工組成的22隊義工隊，協助把收集到的約1,853盆花卉和盆栽轉贈予251間安老院／殘疾人士院舍和7間公立醫院。

維園年宵動員250人及50架次垃圾車、洗街車清理

隨着年宵市場圓滿結束，食環署動員約250名員工及調動50架次垃圾收集車和洗街車，為維園年宵市場進行清理。其餘13個年宵市場的清理工作，則由外判潔淨服務承辦商負責。所有清理工作約於下午7時完成，經徹底清洗後，場地已回復原貌。

