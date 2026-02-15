維園年宵｜港版Jellycat?　燒賣、燒魷魚公仔爆紅　日做$10萬生意

之有踏入年廿八，維園年宵市場今早（15日）繼續人流暢旺。其中售賣燒賣、燒魷魚公仔等文創產品的攤檔「爐氣」，因模擬「煮食」過程，吸引不少人駐足打卡，更有網民稱之為「港版Jellycat」。攤檔負責人蔡先生稱，近日生意理想，每日營業額可達逾10萬，差不多回本，又估計因為港人鍾情本土情懷、多了港人願意留港消費有關。



有市民花300多元買花，稱新年會留港消費，「始終喺到土生土長，有個情意結喺到。」



不少市民聚集在「爐氣」攤檔外打卡。（廖雁雄攝）

「爐氣」售賣燒賣、煎釀三寶、燒魷魚等本地小食的公仔。（廖雁雄攝）

夫婦自創本土小食公仔 連「燒烤爐」提高仿真度

「爐氣」售賣燒賣、燒魷魚、魚蛋、煎釀三寶等本土小食的公仔，職員在「燒烤爐」前煮食的短片，近日在社交媒體廣傳。攤檔負責人蔡先生稱，公仔由他和太太自創，為了提高仿真度，他們還自製模擬「蒸爐」和「燒烤爐」，模擬「煮食」過程。種種裝飾連同租金、來貨等，成本共達約30萬。

攤檔負責人蔡先生和太太指，攤檔生意理想，每日生意額可達10萬元以上。（廖雁雄攝）

每日生意額至少10萬 30萬投入差不多回本

蔡先生指，開檔以來生意理想，每日生意額達10萬以上，現時已差不多回本。部分受歡迎產品，例如燒賣和魷魚公仔更需不斷補貨。他認為，港人重視本土情懷，鍾情各類道地小吃，是令攤檔受歡迎的原因。

蔡先生並非做文創出身。他在2021年經營一間外賣火鍋店，惟2023年香港開關，不少港人北上消費，他留意到火鍋店生意因此下跌，加上租約到期，故「及時止損」離開餐飲業。不過他認為，近期多了港人願意留港消費，增加了他們開年宵攤檔的信心，「可能市民返大陸玩完一排，覺得少咗新意，開始回流返香港消費。」

2026年2月15日農曆年廿八早上，維園年宵人流暢旺。（廖雁雄攝）

2026年2月15日農曆年廿八早上，維園年宵人流暢旺，有市民選購蘭花。（廖雁雄攝）

「花之美」負責人馮小姐說，目前只剩約100盤蘭花，有信心提早「收爐」。（廖雁雄攝）

蘭花檔生意較往年好 僅剩下百盤料明日可提早收爐

至於濕貨，亦有商戶表示今年生意理想。售賣蘭花的「花之美」負責人馮小姐亦稱今年生意較往年好，每日可銷售80至90盤蘭花，目前店內僅剩下約百盤，有信心明日傍晚提早收爐。她表示，由於蘭花不能從內地帶回香港，加上買蘭花是不少家庭的新年習俗，故沒有受北上潮影響。她認為，香港的經濟環境自疫情後逐步好轉，希望新一年所有港人「繼續加油、同心同力。」

2026年2月15日農曆年廿八早上，有市民到維園年宵買年花。（廖雁雄攝）

周先生和周太太指會留港消費。（廖雁雄攝）

黃先生和黃小姐希望所有市民新一年身體健康、事事順利。（廖雁雄攝）

周先生和周太太花費約400元買了一盤水仙和一支劍蘭，他們認為今年年宵多了部分具本土特色的產品，包括燒賣公仔等。他們指，近年身邊不少人喜歡北上消費，惟他們將留港，初一會跟家人一起去吃自助餐。他們稱，「始終喺香港土生土長，有個情意結。」又指本港亦有煙花表演等大型活動，「點解唔支持喺香港嘅節目呢？」

黃小姐和黃先生則花600元買水仙、蘭花等，笑指是每年傳統。他們說，以往每年新年都會跟家人外遊，今年因時間未能協調，會留港過年。他們指，新一年希望所有市民「身體健康，事事順利。」