Tesla撞斃電單女乘客　司機危駕罪成囚10月　官歎兩家命運被改寫

撰文：陳蓉
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Tesla司機在龍翔道從後撞到一部電單車，車上一對夫婦妻死夫傷，男司機否認兩項危駕罪，案件（DCCC676/2025）今（22日）在區域法院裁決，法官陳廣池指現場沒有留下煞車痕，推斷被告轉線時沒有專注並加速轉線釀成意外，裁定被告全部罪成。

在意外中受傷的電單車司機，得知妻子不治時曾一度激動搶警槍圖自盡，該丈夫即場被制服，亦要就搶槍被判囚3個月。該同案是由陳官處理，陳官判刑時慨歎這場意外改寫了兩個家庭的命運，形容是一宗徹頭徹尾的悲劇。

陳官相信本案肇禍的被告，亦已痛定思痛，判他入獄10個月，並要停牌5年及須自費參與駕駛改進課程。

被告有多項交通違例紀錄

被告湯浩廷（47歲）被裁定一項危險駕駛引致他人死亡，及一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪成。被告在1979年出生，他在2017年有一項醉駕記錄，被判80小時社會服務令。另他在2020至2024年間，有10項交通違例的紀錄。

被告湯浩廷駕駛黑色Tesla時撞到一輛電單車，並令電單車上的夫婦妻死夫傷。（Bosco Chu圖片）
男事主林顯鍵作供時形容，被撞時經歷飛上天再路地，形容衝擊力非常大。（Bosco Chu圖片）

被告感愧疚曾自費為死者做法事

辯方求情指，被告育有兩女一子，父母年事已高且健康欠佳。被告知悉事件造成嚴重後果，令事主的家庭破碎，感到非常愧疚，他曾自費為死者做佛教法事，反映他具歉意，但本案的危駕程度非同類中最嚴重。

被告刑責不會因男事主所涉事件而加重

陳官今在庭上重提意外中的男事主，在知妻彌留時曾搶警槍圖自盡，由此可知男事主當時的崩潰程度，男事主亦因此而要承擔刑責。

陳官強調，被告在本案的刑責不會因此加重，亦提到被告的求情指被告知悉事主離世亦曾抱頭大哭，並感到自責，從此落下陰影，不時半夜驚醒，故他願意承擔責任，並會緊記教訓。

陳官慨歎悲劇往往在電光火石間發生

陳官慨歎本案是徹頭徹尾的社會悲劇，然而悲劇往往在電光火石間發生，兩個家庭的命運亦從此被改寫。法官判刑時需平衡求情，亦要考慮事主家人的傷痛，同時要顧及公眾利益。他指被告的交通違例大部份與超速有關，他相信被告會痛定思痛，判他入獄10個月，停牌五年及參與自費駕駛改進課程。

意外發生時女事主被撞至拋起當場吐血

意外發生於2024年7月7日中午12時半，林姓男事主駕駛電單車接載曾姓妻子，沿彩虹道支路駛往龍翔道方向，當時二人均有戴頭盔。電單車後有一輛白色私家車，被告的黑色私家車則在其後。被告所駕的車在無亮燈下轉入龍翔道時撞到事主的電單車，兩名事主受撞被拋過車頭，女事主當場吐血和神志不清，送到伊利沙伯醫院治理，同月13日下午3時半不治；男事主則右腳踝、左胸背等受傷，獲批61天病假。

被告警誡下稱，他當時準備切線，他有望盲點及望前方，惟事主的電單車突然在他左邊出現。

官指被告轉線時對前車視而不見

陳官在裁決時指，案發時無人超速。被告理應可見到事主的電單車，認為被告轉線時沒有留意前方情況，切線時對前方的電單車及的士視而不見。案發片段顯示被告案發時沒有亮燈，從電單車的損毀情況可見，當時的衝擊力並不輕，推斷被告沒有減速，才令女事主被撞至抛起。

陳官指案，案件關鍵在於後車片段能清晰拍到紅色的士、兩事主的電單車，以及前方的白色私家車。若被告後方車輛均能看清路況，被告絕無理由看不見事主們的電單車，故認為他並非一時不專心，並認為意外並非不能避免，故裁定被告兩罪均罪成。

男事主林顯鍵與妻捱撞後，他即往查看妻子情況，見到她已沒有反應。他後來在醫院知妻子情況不妙，一度情緒激動，並搶警員槍圖自盡。他早前有就此事認罪，被判囚3個月。（黃梓霖攝）

男事主因搶警槍被判囚3個月

林姓男事主意外留院期間，得知其妻情況不妙，在深切治療病房內曾搶一名警長的警槍圖自盡，在場人士合力制服林時，林哭叫說：「我想死……我累死我老婆……我唔想做人……我想搶槍吞槍死……」林因搶槍事件被控企圖無牌管有槍械罪，他早前認罪被判囚3個月。林已服刑完畢，並有在本案作供。

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