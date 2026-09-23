高鐵8周年大抽獎送禮80萬份　MTR Mobile連續3個星期三舉行

高鐵（香港段）開通8周年，港鐵公司爲答謝乘客們多年來支持，特別推出「高鐵8周年大抽獎」，爲MTR Mobile登記會員準備超過80萬份旅遊及購物獎品，活動於今日（9月23日）起，一連3個星期三舉行，每週均有機會贏獎。



高鐵（香港段）開通8周年，港鐵公司爲答謝乘客們多年來支持，特別推出「高鐵8周年大抽獎」。（港鐵公司提供圖片）

焦點獎品包括3,000元高鐵旅行團禮券

焦點獎品包括價值3,000港元或1000港元的高鐵旅行團禮券，讓幸運兒挑選心水高鐵團，探索內地不同城市的風景、美食與人文魅力。無論參加潮汕、韶關3天高鐵團來一趟秋季美食之旅，還是⻑沙、鳳凰古城4天團沉浸於古城風情，探索國家級秘景，禮券均有助輕鬆實現旅行願望。

除此以外，還有其他大量豐富獎品，包括：昂坪360標準車廂雙人來回纜車車票，高鐵車費折扣、商場及車站現金券、以及高鐵限量精品。

「高鐵8周年大抽獎」準備超過80萬份旅遊及購物獎品。（港鐵公司提供圖片）

MTR Mobile登記會員答問題參加

MTR Mobile的登記會員，只需於3個指定日子及時間內，經MTR Mobile進入活動專頁，回答有關高鐵的簡單問題，即可參加抽獎。日期為連續3個星期三：9月23日、9月30日及10月7日，時間為當日上午9時至下午6時。每位會員於每個活動日可抽獎1次，3個活動日可獲最多3次抽獎機會。

「高鐵8周年大抽獎」一連3個星期三舉行，MTR Mobile會員即玩即抽。（港鐵公司提供圖片）