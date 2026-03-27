北環線引入「國標」　中車專家：中國主導逾600項鐵路國際標準

中國鐵路發展一日千里，港府今年2月23日發布《香港鐵路標準》，引入多項鐵路標準包括中國國家標準，適用於北環線項目。《香港01》記者今日（27日）到訪江蘇常州的中國中車戚墅堰所，輪值常務副總經理、總工程師靳國忠表示，過去10年已有多個國際標準組織的牽頭單位轉移至中國，600多項軌道國際標準由中國主導，能夠保障香港的鐵路安全，估計不會發生大衝突。



中車建造全國所有高鐵動車及逾九成地鐵列車，亦為港鐵供應列車車廂與零部件，靳國忠強調，中車會按客戶特別需求，例如法律法規、地理條件等，適應當地標準提供服務。



路政署2月23日發布《香港鐵路標準》，並宣佈成立「鐵路審批組」。（資料圖片／林遠航攝）

中車與港鐵緊密聯繫 提供關鍵零部件及人員培訓

路政署2月23日發布《香港鐵路標準》，引入多項鐵路標準，包括中國國家標準、歐洲標準等，規管範疇涵蓋建造、營運、維修等。港鏄指，北環線項目作為北部都會區集體運輸骨幹，配合北都為香港策略性重點發展，將會適當地率先應用《香港鐵路標準》。

中國中車戚墅堰機車車輛工藝研究所位於江蘇常州，始建於1959年，輪值常務副總經理、總工程師靳國忠接受包括香港媒體參訪團採訪時表示，中車與香港的聯繫緊密，包括向港鐵提供關鍵零部件，例如齒輪制動裝置、鐵軌焊接裝置、鐵軌維護裝置及製造傳動系統等，並提供人員培訓。

中國中車戚墅堰所輪值常務副總經理、總工程師靳國忠。（歐陽德浩攝）

中國過去10年主導600多項軌道國際標準 能保障港鐵路安全

靳國忠指出，中國軌道交通已制定健全的標準，並且逐步全球化，走出國際，引領中外行業發展，例如在ISO（國際標準化組織）、IEC（國際電工委員會）、UIC（國際鐵路聯盟）等國際性標準組織內，主導不少組織單位及內容，對修訂標準作出大量工作。

靳國忠透露，過去10年已有不少國際標準組織的牽頭單位轉移至中國，600多項軌道國際標準由中國主導，估計佔總數三分之一以上。例如UIC採用歐洲的軌道車輛裝備標準，已長時間沒有維護更新，涉及1980年代前的技術內容，惟隨着近年裝備現代化、速度、舒適度及主動降躁的要求提升，實際上需要提出解決方法，中國便牽頭修訂至舊有標準內。

所以我們這些標準在香港的運用，肯定會對香港地鐵列車安全運行提供非常好的保障，也對香港地鐵產品標準化、國際化起到比較好的支撐作用。 中國中車戚墅堰所輪值常務副總經理、總工程師勒國忠

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中國鐵路已成為全球化產業 料不會與港鐵發生衝突

被問及港鐵一旦採用國家標準，過程中會否出現衝突？靳國忠強調，中國鐵路經過多年發展已成為全球化產業，估計不會發生大衝突。他並強調會按客戶特別需求，例如法律法規、地理條件等，適應當地標準提供服務。