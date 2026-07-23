高鐵首半年客量逾1600萬人次創新高　本周末起增加往來福田站班次

港鐵今日（23日）公布，高鐵香港段今年上半年客量突破1,600萬人次，較去年同期增長逾一成，創2018年通車以來的新高。港鐵又指，因應暑期跨境出行需求增加，本周末起一連五個星期六、日，將額外加開13對往來香港西九龍站及深圳福田站列車。另外，西九龍站商務座旅客專用貴賓室已於今日正式投入服務。



港鐵公布，高鐵今年上半年客量突破1,600萬人次，較去年同期增長逾一成，創2018年通車以來的新高。（資料圖片）

上半年高鐵乘客量按年增加一成 4月4日15萬人次刷新單日記錄

港鐵今日公布，今年上半年高鐵乘客量較去年同期增長逾一成，突破1,600萬人次，平均每日乘客量超過92,000人次，創2018年通車以來的新高。在假日和周末錄得的日均乘客量，一般比平日為高，尤以長假期為甚，例如今年4月4日復活節兼清明節長假期，單日乘客量便錄得近15萬人次，刷新通車以來單日最高記錄。

本周末一連五個周末 加開13對往來西九龍站及福田站列車

為配合乘客需求，港鐵已由7月1日起新增多班短途班次，令連接福田站及香港西九龍站的列車車次，增至每日至少112班，在個別時段最短約五分鐘一班車。因應暑期跨境出行需求增加，由本周六（25日）至8月23日一連五個星期六、日，高鐵將額外加開13對往來香港西九龍站及福田站列車。

目前香港西九龍站直達的內地站點已達到113個，港鐵指會持續與內地相關鐵路單位協調，持續提升高鐵服務。行政總裁楊美珍則表示，港鐵會繼續發揮高鐵連繫兩地的橋樑角色，持續提升高鐵服務及車站設施，為乘客提供更安全、舒適和便捷的跨境出行體驗，並鞏固香港作為區域交通樞紐的重要地位。

港鐵早前與環亞集團（Plaza Premium Group）合作為西九龍站商務座旅客專用貴賓室進行升級工程，升級後的貴賓室於今日正式投入服務。（港鐵提供）

港鐵早前與環亞集團（Plaza Premium Group）合作為西九龍站商務座旅客專用貴賓室進行升級工程，升級後的貴賓室於今日正式投入服務。（港鐵提供）

西九龍站商務座旅客專用貴賓室升級後今日投入服務

另外，港鐵早前與環亞集團（Plaza Premium Group）合作為西九龍站商務座旅客專用貴賓室進行升級工程，升級後的貴賓室亦於今日正式投入服務。貴賓室佔地約8,600平方呎，採用現代化室內設計，除了約200個座位外，亦設有流動裝置充電設施、Wi-Fi網絡，並會提供飲品及輕食。