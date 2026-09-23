東涌公屋多一座石屎未達標　何永賢：混凝土在運輸過程未達至均勻

東涌第42區興建中的公屋發展項目，其中三座樓宇有混凝土方塊涉質量問題。房屋署回覆查詢，披露上月中主動覆檢時，再發現第二座亦有個別測試樣本未達合約要求，即事件共涉及4座。



房屋局局長何永賢今日（23日）接受電台節目訪問時，表示混凝土在運輸過程中未必達至均勻，因此倒出的樣本或未達標，但首批17%現場樣本顯示，混凝土實際強度比標準要求高出23%至67%，如再發現有局部問題，亦有相應補救措施，相信不會延遲工程。



東涌第42區公屋地盤。（資料圖片／黃學潤攝）

何永賢以沖奶粉比喻混凝土差異：就算幾努力可能都有啲粒粒

針對東涌第102區公屋項目有混凝土樣本未達標一事，何永賢解釋指，混凝土本身非完美材料，在經田螺車運輸及澆築過程中可能產生微小差異，指如沖奶粉般，「撥三匙羹落去奶樽，你梗係想搖到好均勻好均勻，咁但係嗰個奶粉同個水呢，就算幾努力呢，可能都有啲粒粒」。

她又指工程團隊已設有嚴謹的跟進機制，若發現車上預留的測試樣本未達標，會在工地現場真實澆築的結構上抽取12個鑽芯樣本重新檢測。

首批17%現場樣本檢測顯示混凝土實際強度比標準高最多67%

她透露，目前已收到的首批17%現場樣本顯示，混凝土實際強度比標準要求高出23%及67%，屬安全係數發揮作用，市民可放心。若隨後檢測發現局部問題，工程團隊會縮小範圍，並透過補打混凝土、加固鋼筋等工程措施補救，有關安排已清楚列於合約條款中，不會影響整體工程進度。

對於有中產家庭反映現行房屋政策過於傾斜低收入人士、忽略交稅多的夾心階層，何永賢回應指，本屆政府上任初期首要解決劏房戶及最基層市民的問題；隨著基層保障逐步到位，政府策略正全面覆蓋中間的「資助出售房屋」層級。