東涌公屋多一座石屎未達標　何永賢：混凝土在運輸過程未達至均勻

撰文：吳美松
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東涌第42區興建中的公屋發展項目，其中三座樓宇有混凝土方塊涉質量問題。房屋署回覆查詢，披露上月中主動覆檢時，再發現第二座亦有個別測試樣本未達合約要求，即事件共涉及4座。

房屋局局長何永賢今日（23日）接受電台節目訪問時，表示混凝土在運輸過程中未必達至均勻，因此倒出的樣本或未達標，但首批17%現場樣本顯示，混凝土實際強度比標準要求高出23%至67%，如再發現有局部問題，亦有相應補救措施，相信不會延遲工程。

東涌第42區公屋地盤。（資料圖片／黃學潤攝）

何永賢以沖奶粉比喻混凝土差異：就算幾努力可能都有啲粒粒

針對東涌第102區公屋項目有混凝土樣本未達標一事，何永賢解釋指，混凝土本身非完美材料，在經田螺車運輸及澆築過程中可能產生微小差異，指如沖奶粉般，「撥三匙羹落去奶樽，你梗係想搖到好均勻好均勻，咁但係嗰個奶粉同個水呢，就算幾努力呢，可能都有啲粒粒」。

她又指工程團隊已設有嚴謹的跟進機制，若發現車上預留的測試樣本未達標，會在工地現場真實澆築的結構上抽取12個鑽芯樣本重新檢測。

首批17%現場樣本檢測顯示混凝土實際強度比標準高最多67%

她透露，目前已收到的首批17%現場樣本顯示，混凝土實際強度比標準要求高出23%及67%，屬安全係數發揮作用，市民可放心。若隨後檢測發現局部問題，工程團隊會縮小範圍，並透過補打混凝土、加固鋼筋等工程措施補救，有關安排已清楚列於合約條款中，不會影響整體工程進度。

對於有中產家庭反映現行房屋政策過於傾斜低收入人士、忽略交稅多的夾心階層，何永賢回應指，本屆政府上任初期首要解決劏房戶及最基層市民的問題；隨著基層保障逐步到位，政府策略正全面覆蓋中間的「資助出售房屋」層級。

2026年6月16日，房屋局局長何永賢陪同港澳辦主任夏寶龍視察元朗攸壆路簡約公屋後見傳媒。（資料圖片／湯致遠攝）
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