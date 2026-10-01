宏福苑｜雙親患病子代辦業權　授權書收購時獲認可　揀樓轉名遭拒

宏福苑大火至今發生近10個月，政府早前宣布收購所有業權，截至今年9月22日已有逾88%業主簽署買賣合約。然而，有居民向《香港01》表示，指其獲身處海外的雙親授權處理所有業權及後續事宜，惟政府現時拒絕承認該份授權書內關於「轉名」的條款，硬性要求老人家必須親身簽署；更通知收購完成後將收回授權書正本。



該名業主批評當局手續僵化、「諸多為難」，若政府拒絕寬容處理，不排除撕毀收購協議。房屋局回覆查詢時則強調，授權書屬業權文件須交付政府，且不接受以授權書處理「樓換樓券」及轉名確認。



宏福苑大火距今10個月，政府宣布收購所有大廈業權，截至昨午（22日）已有逾88%業主簽署買賣合約。（資料圖片／方承恩攝）

受影響的宏泰閣居民王先生表示，單位業主為其父母，兩老現時因病於紐西蘭準備接受眼科手術，術後短期內因氣壓及傷口問題不宜乘搭飛機回港，即使返港亦須遮眼一段時間。由於兩老早預料身體不適，出國前已透過法律援助署委派的律師，簽署一份內容明確涵蓋「全權處理宏福苑單位收購、轉名及所有後續事務」的授權書予王先生。

政府收購業權後須收回業主授權信 礙代索償

王先生指，日前接獲東華三院配對的律師電話通知，指政府收購業權後需一併收回業主授權信正本，並指該授權信屆時將「不再有用」。王先生對此說法表示極度質疑，指宏福苑獨立調查委員會預計於10月底提交報告，屆時他需要該份授權信代父母向相關責任方索償；此外，若合安日後推出第三輪退款安排，他亦需要憑授權信協助業主申請及領取退款，故正本對他而言極具重要性。

此外，王先生指父母已退休且無收入，原本打算將「特設銷售計劃」下購買的新單位轉名至其名下，以便他作為家中唯一經濟支柱申請房屋按揭供樓。惟政府要求業主必須親自到香港律師樓簽署轉名確認書，拒絕接受現有的授權書處理轉名。

2026年4月30日，宏福苑宏泰閣宏建閣居民上樓執拾。（資料圖片／黃學潤攝）

王先生透露，房屋局「解說專隊」隨後提出兩個解決方案，包括保留父母名義購置新單位，或由兩老自費在海外尋找事務律師簽署確認書。王先生認為方案完全不切實際，因可容納一家五口的大單位預計400萬，惟兩老已經退休，他作為家中唯一經濟支柱，擔心若單位保留兩老名義或難取得銀行按揭。同時，他指，要求行動不便的老人家在海外尋找律師十分奔波，甚至需承擔法律費用及政府不承認海外律師的風險。他質疑政府諸多為難，若當局拒絕寬容處理，他與家人不排除會撕毀收購協議。

房屋局指簽署《買賣協議》後 授權書成業權文件須交政府

就王先生的個案及質疑，房屋局發言人回覆查詢時表示，政府收購宏福苑業權的程序與一般物業買賣交易相近。業主簽署正式《買賣協議》後，須透過代表律師交付單位的業權文件予代表政府的律師審閱，以證明良好業權。若業主使用授權書授權他人代辦買賣，該授權書即成為業權文件的一部份，順利成交後屬政府擁有，因此必須交付予政府。

考慮「樓換樓券」獨特性 不接受授權書處理

對於新單位轉名及權益安排，房屋局指出，如原業主選擇不成為「特設銷售計劃」新單位的業主，為保障原業主權益，有關業主必須在律師的專業見證下親身確認相關安排，包括放棄成為新單位業權及指定新單位業權歸屬。發言人補充，考慮到「樓換樓券」的獨特性，當局不接受以授權書處理「樓換樓券」；若業主希望由家人代辦選樓，可考慮提取等值現金購買新單位。

房屋局重申，東華三院已推出法律配對服務並承擔相關法律開支，業主如對買賣安排或手續有任何疑問，應盡快向委任律師或政府設立的查詢熱線聯絡。