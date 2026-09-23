嘉諾撒聖心書院女生沾滿粉筆灰疑遭欺凌　校方稱已懲處涉事學生

港島嘉諾撒聖心書院懷疑發生校園欺凌事件。社交平台近日流傳一段影片，片中一名身穿該校冬季校服的女學生身上佈滿白色粉筆痕跡，並在課室內抽泣，旁邊有教職員進行安撫。影片背景同時錄得其他學生的笑聲及對話。拍片者事後於個人社交平台發文回應，否認強塞粉筆等指控。



學校在校網發表聲明，對事件高度重視，稱涉事影片事件於2024/25學年的課後輔導課，當時已即時跟進調查，事件中無人受傷，校方已嚴厲訓誡和懲處涉事學生，並於2025/26學年更換該輔導課程的服務提供者。



港島嘉諾撒聖心書院懷疑發生校園欺凌事件。（網上影片截圖）

港島嘉諾撒聖心書院懷疑發生校園欺凌事件。（網上影片截圖）

據網上流傳的影片顯示，涉事女學生身穿嘉諾撒聖心書院冬季校服，其白色恤衫、領呔及外套多處留有白色粉筆印痕。該名女學生當時情緒激動，有男教師在旁了解情況。影片中同時聽到其他學生發出笑聲，並有人提到「攞酒精抹」、「返屋企洗啦」等語句。

有網民轉載相關影片並透露，拍片學生早前已就事件接受校方處分，日前於社交平台 的限時動態重新發佈該影片。拍片者於帖文中反駁，指受害學生當時佩戴口罩，質疑對方聲稱「被塞食粉筆」的說法不實，並指事件發生於上學期的補習班，當時屬同學之間的嬉戲及互掟粉筆。拍片者表示自己已遭學校記過，不滿對方近期再向他人提及事件，故發文回應。

嘉諾撒聖心書院。（資料圖片／劉錦華攝）

事件發生於24/25學年輔導課 校方稱已懲處涉事學生

就網上流傳涉事學生的舊片段及相關傳聞，嘉諾撒聖心書院於校網發表聲明表示，校方對任何形式的校園欺凌、網路欺凌或暴力行為均採取「零容忍」態度。校方澄清，涉事影片事件發生於2024/25學年的課後輔導課，當時已即時跟進調查並完成正式處理程序，事件中無人受傷，校方已嚴厲訓誡涉事學生並按校規作出相應懲處，並於2025至2026學年更換該輔導課程的外部服務提供者。

針對近日有人將舊片段上載至網絡及進行二次傷害，校方強調拍攝或發布歷史衝突影片等網路報復行為嚴重違反校規，目前正就網上傳播事件展開深入調查，一經核實將嚴肅處理。校方同時呼籲公眾停止轉載相關影片及停止發表針對學生的言論，給予學生空間接受教育與輔導，並感謝各界對校方的關心。

教育局。（政府新聞網圖片）

教局：十分關注事件 提醒學校加強訓輔工作

教育局回覆十分關注事件，已即時聯絡涉事學校，知悉事件於2024/25學年發生，而學校當時已按校本訓輔機制處理，並已為受影響學生提供支援及向相關的家長交代事件。教育局已提醒學校需加強訓輔工作，防止事件再次發生。教育局會繼續與學校保持緊密聯繫，提供適切的支援和意見。

教育局重申，對校園欺凌採取「零容忍」政策，絕對不接受任何形式或任何原因的欺凌行為，並為學校提供清晰的指引，詳細列明學校在處理欺凌事件的原則、程序、方式及跟進工作，亦要求學校必須正視和以積極認真的態度處理每一宗欺凌事件。