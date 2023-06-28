校園欺凌｜研究指目擊者多不敢阻止告發　促校勿冷處理增求助信心

過去三個學年，平均每年有約380宗校園欺凌事件，除了關注受害者及施虐者，旁觀欺凌過程的學生亦不容忽視。有民間智庫從訪談研究發現，大部份目擊欺凌事件的學生，不會主動干涉或幫助受害人，因擔心成為被欺凌對象。有個案曾因旁觀同學被逼飲廁所水，造成心理陰影，事隔數年仍會不時想起，對未有施予援手感後悔及焦慮。智庫建議，學校應訂立清晰的處理欺凌機制，程序上要公開透明，並要嚴肅處理，增加學生求助的信心。



MWYO青年辦公室發布研究報告，了解學生目擊校園欺凌時的感受及顧慮，以關注青少年身心健康。（呂婉怡攝）

大部分欺凌事件旁觀者反映 不會主動幫助受害人 憂反被欺凌

民間智庫MWYO青年辦公室去年邀請26個中學生、數個老師及社工作深度訪談，了解學生目擊校園欺凌時的感受及顧慮，以及學校處理校園欺凌的方法。

研究發現，大部分受訪者面對欺凌事件時，雖然認為行為不正確，但是反應較為被動，除非受害者主動求助，或欺凌行為明顯過火，否則不會主動提供幫助。此外，有受訪者表示，對干涉欺凌事件卻步，因認為自己未具備調解能力，擔心令事情惡化，或因目擊事件，成為被欺凌對象。不過，有旁觀者目擊同學遇到欺凌後，因未能伸出援手而感到自責，繼而出現各種負面情緒。

部分學校無明確欺凌處理機制 甚至會冷處理

MWYO青年辦公室研究員陳宇謙表示，曾有受訪學生目擊同學被多人拖入廁所欺凌，更「逼佢飲廁所水」。他指，該學生稱事件對他造成嚴重的心理陰影，數年後仍不時回想起事件，亦清晰記得當時的細節。該學生為未能幫助受害者感到後悔及焦慮。陳宇謙認為，學生是否願意挺身而出，取決於學校對欺凌事件的態度，若老師嚴肅處理，或會有更多學生願意「站出來」。

研究指出，有部分學校沒有明確的欺凌處理機制，學生遇到欺凌時，不知道向誰人求助；亦有學生表示，有部分老師不懂處理校園欺凌，或會冷處理事件、質疑受害者及不作跟進等，對涉事者造成二次傷害，亦減低學生求助的意願。

陳宇謙建議，學校在校園欺凌事件中擔當重要角色，建議訂立清晰的處理機制，程序上要公開透明，增加學生求助的信心。另外，學校應加強教職員的培訓，學習處理旁觀者的求助和提供心理支援，並設立「朋輩支援小組」，教授學生基礎心理輔導及調解衝突的技巧，讓同學面對欺凌情況時能主動做調解角色，並為受害者提供情緒支援。