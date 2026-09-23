沙嶺數據園提早明年啟用　中電稱未來足夠應付多個同規模園區用電

北都沙嶺數據園區原訂預計在2029年全面建成並投入營運。中電與香港潤江智算科技有限公司今日（23日）宣布，數據園區預計可在2027年中首階段落成並啟用，預計到2030年前後，園區將可以提供每秒18萬千萬億次浮點運算的世界級算力，相當於香港目前算力的36倍。對於社會有「算熱電冷」的關注，中電指未來十年在北都有足夠能力，應付相當於三到四個沙嶺規模的數據園區用電需求。



中電與潤江智算科技有限公司今日宣布，數據園區預計可在提早在2027年中首階段落成並啟用。（林遠航攝）

中電控股首席執行官蔣東強表示，透過完善電力及算力基礎設施布手局，沙嶺將為香港發展人工智能產業，提供有力的算力支持。他又提到社會對「算熱電冷」的關注，稱中電有提前布局，未來十年在北都有足夠能力應付相當於三到四個沙嶺規模的數據園區用電需求。他又指，中電會全力配合特區政府，以可靠電力、前瞻規劃、專業服務，支持北部都會區及創科產業的發展。

料2030年前後 園區可提供世界級算力

創科局署理局長張曼莉表示，沙嶺數據園區是香港搶抓人工智能機遇、打造關鍵算力樞紐的重要部署，在政府成立跨部門專班「拆牆鬆綁」下，有信心推動項目由原訂的2029年提早至明年中。預計到2030年前後，園區將可以提供每秒18萬千萬億次浮點運算的世界級算力，相當於香港目前算力的36倍。政府將因應實際條件及區內整體算力布局，進一步前瞻規劃香港長遠的算力發展，並研究適合香港情況的電源使用效率（PUE）及推出相關 PUE指引。

數據園區對電網影響 中電：以高可靠方針繼續供電

中華電力總裁羅嘉進則提到，中電正積極配合政府減碳政策，從內地採購更多具成本效益及可追溯的零碳能源，為未來人工智能、數據中心及相關創科產業發展，提供穩定可靠的零碳電力。被問到數據園區對電網的影響、日後故障時會否影響市民復電時間，羅嘉進指，中電對電網規劃有嚴謹可靠性指標，不論新舊客戶，都會以高可靠方針繼續供電。

提到中東戰事對來年電費檢討的影響，羅嘉進表示，香港電價有一籃子因素考量，包括資本項目、總體電量、國際燃料價格走勢等，中電會密切留意，並盡量透過分散燃料組合控制燃料成本。

香港潤江智算科技有限公司執行總裁付奕表示，沙嶺園區在規劃時已做好「算電協同」，將算力部署與電力供應作整體考量，期望可以令沙嶺成為世界級智算樞杻，為香港的人工智能（AI）及智算產業提供堅實的基礎設施支撐。