沙嶺數據園區｜孫東：電力供應系統有成熟方案　數據安全做好管制

近年政府大力發展創新科技，沙嶺數據園區用地今日（28日）進行動土儀式。創新科技及工業局局長孫東表示，政府沙嶺數據園區專班，會在今日開始投入運作，以有效推動項目。他又稱香港電力系統成熟完善，有方案應對數據園區用電需求。



沙嶺數據園區用地今日（28日）進行動土儀式。（湯致遠攝）

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孫東在儀式後見記者表示，特區政府在本月初批出沙嶺數據園區用地予潤澤集團（數據園區中標企業潤江智算科技的母公司），集團在短短一個月的時間內，就進場動工奠基，這種迅速到位的行動力，為推動創科發展，刻不容緩，只爭朝夕的最佳寫照。

創新科技及工業局局長孫東表示，數據園區在2029年投入營運後，將負起三個使命，包括成為連接內地與國際的數據樞紐、推動香港人工智能產業發展的核心引擎，以及成為推進數字中國建設的重要支撐。（湯致遠攝）

由數字辦牽頭的沙嶺數據園專班已投入運作

政府早前稱，會為沙嶺數據園區成立專班，向中標企業提供全方位支援，協助企業按時履行承諾。孫東指，專班今日正式開始投入運作，專班由數字辦牽頭，以及北都辦、土拓署、渠務署、環境及生態局等組成，確保能及時處理與配套、政府審批相關安排，以有效推動項目。

沙嶺數據園區用地今日（28日）進行動土儀式。（湯致遠攝）

孫東：園區沒有克服不到的技術障礙

被問到興建數據園區，會否為電力帶來額外需求，孫東指政府在項目招標前，已對工程可行性進行充分研究，結論是「沒有克服不到的技術障礙」，包括電力、水、污水處理、交通及各種配套設施。他又稱，香港電力公用系統成熟完善，電力供應商具充足的發電裝機容量與電網調動能力，可以充分保障各類用戶需求。同時，數據園區的用電屬於長期穩定和可預判，不存在一些突發性的用電，相關電力供應系統會有成熟方案。

至於如何確保數據安全，孫東稱，香港一直有清晰、完善的數據政策。他強調，政府致力打造香港成國際數據港，現時香港於數據流通及開放方面，處於世界相對領先的地位，未來在建設數據園區會遵守「盡量開放」，以及「做好管制」工作。

潤澤智算科技集團股份有限公司董事長周超男指，由於香港有非常好的學校和人才，是一個非常好的地方，故選擇落戶香港。（湯致遠攝）

被問會否來港第二上市 周超男：也希望

潤澤智算科技集團股份有限公司董事長周超男指，由於香港有非常好的學校和人才，是一個非常好的地方，故選擇落戶香港。

問及數據園投資總額達238億港元，屬不少的數字，公司是否有意來港第二上市。周超男公司資金充裕，但也希望可以來港上市，不過上市涉政府審批。被追問會否在港進行融資，周超男稱「這個現在目前還沒有」。