沙嶺數據園區動工 孫東：將成為推動香港人工智能產業核心引擎

沙嶺數據園區用地今日（28日）進行動土儀式。創新科技及工業局局長孫東表示，數據園區在2029年投入營運後，將負起三個使命，包括成為連接內地與國際的數據樞紐、推動香港人工智能產業發展的核心引擎，以及成為推進數字中國建設的重要支撐。



沙嶺數據園區用地今日（28日）進行動土儀式。（湯致遠攝）

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投資者以真金白銀和實際行動 投下信任的一票

孫東在致辭時表示，沙嶺數據園區的起動，不單是香港創科發展的重要里程碑，更是北都發展由藍圖邁向實境的關鍵一步。他指，潤澤（數據園中標企業潤江智算科技的母公司）以真金白銀和實際行動，為這片創科土地「投下信任的一票」，成為發展香港首個高端數據園區的領航者，意義重大。

孫東：數據園區將負起三大使命

孫東指，數據園區在2029年投入營運後，將肩負三個使命，分別為成為連接內地與國際的數據樞紐，為數據流通提供安全高效的基礎設施、成為推動香港人工智能產業發展的核心引擎，吸引海內外企業和人才匯聚香港，以及對接「十五五」規劃，成為推進數字中國建設的重要支撐。

創新科技及工業局局長孫東表示，數據園區在2029年投入營運後，將負起三個使命，包括成為連接內地與國際的數據樞紐、推動香港人工智能產業發展的核心引擎，以及成為推進數字中國建設的重要支撐。（湯致遠攝）

沙嶺發展離不開「天時、地理、人和」

孫東續稱，高興見證沙嶺從零到一的發展，認為促成發展離不開「天時、地理、人和」；「天時」為「十五五」規劃提出全面實施「人工智能+」行動，明確支持香港建設成為國際創新科技中心，以及加快北都發展；「地理」是沙嶺位於港深口岸經濟帶的重要樞紐，地理優勢顯著，未來能與大灣區數字產業鏈和算力集群，形成高效互補；「人和」是潤澤實力雄厚，具豐富經驗。

潤江以5.81億元投得用地

政府早前以5.81億元批出，總面積超過11萬平方米的沙嶺數據園區用地，予香港潤江智算科技有限公司，發展為先進的數據中心和相關產業的數據園區，批租期為50年；潤江的母公司為內地的潤澤智算科技集團股份公司。