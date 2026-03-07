兩會2026｜沙嶺數據園中標公司創辦人周超男：香港是對外合作窗口

早前政府公布沙嶺數據園區用地由香港潤江智算科技有限公司以投得。香港潤江智算科技的母公司創辦人、全國政協委員周超男表示，感到責任重大、使命光榮，會努力發展，有信心可達目標。她又指看好香港的潛力，形容是國家對外發展的橋頭堡，也是非常重要的對外合作窗口。



周超男。（潤澤科技網站）

潤江智算以5億8100萬 投得沙嶺數據園區

沙嶺數據園區用地由香港潤江智算科技有限公司以5億8100萬元投得。周超男今日（7日）出席全國兩會接受傳媒訪問時表示，對發展沙嶺數據園區用地，感到責任重大、使命光榮。對於創新科技及工業局局長孫東表示，會成立專班支援沙嶺中標企業，她指，會努力建好中心，形容這是應盡的責任，有信心達到目標，因為集團有十多年的經驗，在該領域用心用力去做，今次項目是全球佈局之一。

周超男提到，香港潛力前景非常好。

周超男提到，現時已經進入人工智能時代，離不開數據算力和算法，香港潛力前景非常好，對此充滿希望和信心。同時香港有很多大學和人才，可在產學研方面一起合作。她亦稱，香港優勢是國家對外發展的橋頭堡，屬非常重要的對外合作窗口，香港經濟基礎和其他產業發展非常好，在人工智能時代下，需要增加新產業，其中算力為新質生產力，亦是香港所需。

字節跳動為周超男公司旗下的大客。（界面新聞）

河北女首富周超男 承包修路工程賺第一桶金

現年66的周超男為「河北女首富」，其創辦了潤澤智算科技集團，為國內的算力及數據中心巨頭之一，該公司市值逾1,500億人民幣，當前大客有字節跳動及DeepSeek，其轄下公司有香港潤江智算科技。

周超男的一生充滿傳奇，她於1960年出生於湖南衡陽，為文革後首批高考生。在湖南大學畢業後，周超男獲分配至糧油轉運站工作。到1992年改革開放揭開帷幕，時任衡陽招商公司經理的她決定承包修路工程，賺取了人生第一桶金。到了2000年，周超男毅然辭去工作，北上成為「北漂族」，在北京通州創辦天童通信，提出「集約化建設」統一有序地為各家電訊商鋪設及維護線路，獲得北京通州區政府認可，收穫中移動（0941）及中電信（0728）等重量級客戶。

2009年成立潤澤科技

在2009年，周超男再創立潤澤科技，着力做超大規模數據中心及算力基建。創業首十年公司舉步維艱，在虧損邊緣苦苦掙扎。不過到2018年迎來轉機，隨着OpenAI及Google相繼發布AI大模型，國內企業開始加速AI的發展和應用，算力和數據存儲需求因此暴增，潤澤科技因而扭虧為盈。

2019年，字節跳動的抖音崛起，對資料中心的需求持續暴增。潤澤科技憑著超大規模及高等級園區，獲得字節跳動青睞，成為了其最大終端客戶，一度貢獻多達64%營業額。背靠字節跳動，加上華為及快手等科技巨頭的訂單，潤澤科技於該年首次錄得1.27億元盈利，成功扭虧為盈。