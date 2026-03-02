沙嶺數據園區用地批予內地潤澤智算科技集團

創新科技及工業局今日（3月2日）公布，總面積超過11.84萬平方呎（11萬平方米）的沙嶺數據園區用地（位於新界北區沙嶺的丈量約份第89約地段第953號），批予香港潤江智算科技有限公司，發展為先進的數據中心和相關產業的數據園區，批租期為五十年。



中標者的母公司為香港潤豐智算科技發展有限公司及森谷工（香港）科技有限公司，其最終控股公司為潤澤智算科技集團股份有限公司，過往有豐富開發高端數據中心的經驗，在內地多個城市均有發展及營運高端數據中心設施以至大型數據港項目。



沙嶺數據園區用地的招標採用「雙信封制」進行評審，就投標者的非價格建議和價格建議作綜合考慮，以期選出最能發揮用地潛力的方案。在評審標書時，非價格建議和價格建議的比重分別為百分之七十和百分之三十。標書必須同時符合招標文件內非價格和價格的條款規定。

標價5.81億 開發至營運首三年累計投資規模238億

投標評審委員會按照招標文件的準則評審標書後，確認中標者在非價格建議（例如投標者在投資和發展產業方面為香港帶來的貢獻）和價格建議兩方面均符合要求。有關標書的標價為5.81億元，中標者預計在42個月內開始營運，由開發至投入營運首三年估算累計投資規模達238億元。

預計營運首三年可創造經濟產出46億

中標者擬發展沙嶺數據園區的其他重點包括總樓面面積為269萬平方呎（25萬平方米），當中接近九成（88%）樓面面積用於高端數據中心用途。另預計營運首三年可創造的經濟產出約46億元，以及創造約180個技術性職位。

此外，將大幅擴大本港的數字及算力基礎設施，預計至2032年可提供每秒18萬千萬億次浮點運算次數的算力，相當於目前香港算力的36倍。提升的算力規模將有助人工智能產業加速發展，推動科研突破和人工智能技術在產業與社會的廣泛應用。