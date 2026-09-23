國慶論壇聚焦AI算力與產業落地　張曼莉深入解讀十五五創科藍圖

香港科技創新界慶祝中華人民共和國成立七十七周年系列活動昨日於會展舉行，中央及特區政府官員、立法會議員與科技企業領袖等逾千人齊聚一堂，參加國慶論壇及晚宴。論壇以人工智能變革為核心，圍繞國家「十五五」規劃開局及行政長官最新發表的《施政報告》創科措施。



香港科技創新界國慶活動籌委會於香港會議展覽中心舉辦「香港科技創新界慶祝中華人民共和國成立七十七周年」系列活動。（香港科技創新界國慶活動籌委提供）

人工智能賦能各行各業

「科技創新界國慶論壇」以「智賦未來：從算力基礎到行業實踐的AI變革」為主題，由2026年籌委會論壇總監李帆風擔任論壇主席並致歡迎詞。論壇邀請多名業界領袖發言，探討算力基建、AI醫療及企業數碼轉型等話題。

香港科技創新界國慶活動籌委會於香港會議展覽中心舉辦「香港科技創新界慶祝中華人民共和國成立七十七周年」系列活動。（香港科技創新界國慶活動籌委提供）

凱普集團董事管秩生以「把握時代浪潮：AI生物科技下大灣區樞紐機遇與產業擔當」為題進行分享；凱普集團首席醫療官李曉川探討數智醫療；聯想方案服務業務集團香港總經理鄭咏灝講解全棧算力賦能；聯想電訊盈科企業方案技術與架構主管曾炎焜討論自主創新科技；中電金信技術（香港）有限公司港澳事業部總經理朱巧琳則為論壇作總結演講。

「科技創新界國慶論壇」以「智賦未來：從算力基礎到行業實踐的AI變革」為主題。（香港科技創新界國慶活動籌委提供）

施政報告創科政策六大重點方向

創新科技及工業局副局長張曼莉於論壇致開幕詞時指出，適逢「十五五」規劃開局之年，特首公布香港首份《五年規劃》以及2026年《施政報告》，確立未來五年創科發展六大重點：

1. 優化創科發展體制：對接國家重大科技戰略，聚焦核心技術攻關與前沿科技布局，推動科研成果轉化。



2. 構建「三大創科園區、五大研發機構」為主軸的創科發展新格局：以三大創科園區及五大研發機構為主軸，發展河套深港科技創新合作區及新田科技城，打造產學研平台與產業中試轉化基地。



3. 打造具香港特色的新型工業化發展體系：賦能傳統產業利用科技升級轉型，推進生產性服務業，強化政產學研投用協同發展推進創科產業建設。



4. 打造國際科技合作樞紐：提升國際科技影響力，與世界知名院校、科研機構及科技園區開展跨地域、跨學科合作，積極舉辦更多國際學術期刊及創科盛事。



5. 深化粵港澳大灣區建設：推進大灣區新型工業化協同及跨境數據流動。



6. 統籌發展與安全：提升公共治理效能。



創新科技及工業局副局長張曼莉於論壇致開幕詞。（香港科技創新界國慶活動籌委提供）

國慶晚宴特首視像致辭亮點

晚宴於同日晚上舉行，特首李家超透過視像致辭，署理創新科技及工業局局長張曼莉與籌委會主席薛永恒先後現場致辭。

籌委會主席薛永恒先後現場致辭。（香港科技創新界國慶活動籌委提供）

籌委會主席薛永恒先後現場致辭。（香港科技創新界國慶活動籌委提供）

李家超於視像致辭中指出，北部都會區是香港創科發展的重要引擎。深圳、香港、廣州集群於全球創新指數再度獲評為全球第一。河套香港園區開園至今已匯聚多家創科企業與機構，正與深圳推進「一河兩岸、一區兩園」協同發展。政府亦研究設立創科應用場景促進中心，並全面推動人工智能於金融、醫療、交通及公共服務等範疇的廣泛應用。

晚宴於同日晚上舉行，香港特別行政區行政長官李家超透過視像發表致辭。（香港科技創新界國慶活動籌委提供）

張曼莉表示，本港2025年數碼競爭力排名升至全球第四，其中科技領域高居全球第三；初創企業數量創下歷史新高，按年增長11%，僱傭人數上升12%。

創新科技及工業局副局長張曼莉於論壇致開幕詞。（香港科技創新界國慶活動籌委提供）

薛永恒強調，業界需把握國家「十五五」規劃及施政報告的政策機遇，加快發展新質生產力，提升自身科技實力與國際競爭力。