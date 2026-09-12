瑪麗醫院壞𨋢｜據報建築署總工程策劃經理被辭職　署方指不符事實

去年年底分階段啟用的瑪麗醫院「臨床大樓1」屢現升降機故障，28部升降機當中，只有4部能運作。《南華早報》今日（12日）報道，負責瑪麗醫院工程的建築署前總工程策劃經理李百怡，已於今年8月辭職。報道引述政府消息人士指，李百怡被建築署勸辭職，又指她作為負責監督的主要官員，在工程延誤問題上或出現「管理失當」，部門曾嘗試在內部解決事件，而非啟動紀律處分程序。



建築署今晚回覆查詢時表示，必須指出有關報道與事實不符。該名人員以個人理由提出請辭，已按機制提前3個月提出申請，並於今年8月中離開公務員隊伍。而署方已作出合適人事安排，以應付當前工作。



建築署又稱會全力配合發展局的審視和調查，並會按日後的審視結果追責相關公司和人士 （不論是否已離職）。現階段署方不宜就個別指控和揣測作進一步回應，以免以偏概全。



負責瑪麗醫院工程的建築署前總工程策劃經理李百怡。（發展局網頁相片）

報道引述政府消息人士表示，李百怡作為監督及與承辦商聯絡的主要官員，可能在工程延誤問題上出現「管理失當」，部門曾嘗試在內部解決事件，而非啟動正式的紀律處分程序。報道又提及，其他由她負責的工程同樣出現延誤。

建築署今晚（12日）回覆表示，署方必須指出有關報道與事實不符。該名人員以個人理由提出請辭，已按機制提前3個月提出申請，並於今年8月中離開公務員隊伍。而署方已作出合適人事安排，以應付當前工作。

有關瑪麗醫院新臨床大樓升降機工程，該署現正聯同機電工程署嚴格監督承建商及工程分判商全速完成餘下的執修工程，預計可於今年第四季內完成。

發展局日前已公開表示已開展有關審視個案處理及追責的工作，包括審視兩個部門及有關人員在該升降機工程的驗收及監管工作有否不足之處，並探討同類工程項目的監督制度是否有優化空間，以及於十月完成審視後盡快向立法會事務委員會作出全面交代。

該署會全力配合發展局的審視和調查，並會按日後的審視結果追責相關公司和人士 （不論是否已離職）。現階段署方不宜就個別指控和揣測作進一步回應，以免以偏概全。

翻查資料，政府電話簿今年2月仍顯示李百怡擔任總工程策劃經理一職，屬工程策劃管理處4（401組），惟今日記者翻查政府電話簿，已不見其姓名及資料，並顯示401組的總工程策劃經理為楊敬安。

李百怡擔任的總工程策劃經理一職的薪酬屬首長級D1點，月薪最高可達18萬。她曾參與北大嶼山醫院香港感染控制中心等建築工程。

負責瑪麗醫院工程的建築署前總工程策劃經理李百怡（右四），曾出席由香港建築師學會等跨學會聯合舉行的香港中醫醫院及政府中藥檢測中心參觀活動，並在台上致辭。（香港建築師學會網頁相片）

政府曾指不會向離職人員啟動紀律程序

醫衞局局長盧寵茂及發展局甯漢豪早前分別會見傳媒時，均被問及會否啟動部門首長責任制調查，惟兩局均未有回應。

立法會今年4月討論部門首長責任制時，勞聯議員林振昇曾關注，假如有公務員或已聞到「燶味」，事件快「爆煲」或要受查便提早辭職，當局將如何處理。公務員事務局局長楊何蓓茵稱，若公務員辭職後休假期間，仍是公務員身份需要配合調查。即使有關人員離職後，調查程序會繼續，因政府需要釐清事件，但對已離職人員就不會啟動紀律程序。

部門首長責任制下設兩級制，若涉及問題性質屬一般性質，調查由部門首長負責。如部門出現嚴重問題，或涉及廣泛性的系統問題等，會由敍用委員會領導的調查小組，展開第二級調查，調查可由行政長官、司長或局長啟動。

負責瑪麗醫院工程的建築署前總工程策劃經理李百怡（右四），曾出席由香港建築師學會等跨學會聯合舉行的香港中醫醫院及政府中藥檢測中心參觀活動。（香港建築師學會網頁相片）

瑪麗醫院「臨床大樓1」工程近日因屢現升降機故障掀起關注。建築署確認已於去年初發出「完工證明書」，開始進入測試、驗收和執漏階段。機電署亦已於去年7月前就28部升降機發出准用證。不過，新大樓升降機同月開始屢現故障，去年7月更發生致命工傷，一名男技工在電梯槽內進行電力維修時，升降機突下降，他被困昏迷，搶救後不治。去年7月至今年1月新大樓發生7宗升降機故障事故，曾有醫院職員困𨋢。

新大樓的工程總承建商為「保華—安保聯營」，升降機由「安力電梯有限公司」負責安裝。事件於8月被傳媒掲發後，建築署回應指部份裝置功能表現不佳，升降機的電子儀器（例如電路板、電梯平層感測器）有破損、電線接駁位欠妥，以及安裝手工工藝不良等。

有傳媒今年9月初再引述消息指，事件或涉升降機槽歪斜。發展局局長甯漢豪才進一步回應指，問題涉及𨋢槽「外牆尺寸有偏差」，當局已掌握問題，解決工程上欠妥之處，有信心今年第四季完成工程。發展局已要求建築署及機電工程署提交報告，以便局方於10月內完成審視並提出後續安排，全面檢視兩個部門在工程項目的驗收及監管工作。

甯漢豪指，局方必要求負責的承建商和分判商支付解決措施的費用，不會令支出的公帑有所增加，亦會保留按合約，就施工欠妥的地方，工務部門保留權利索償的權利。