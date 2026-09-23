狗咬人｜動保團體倡推絕育安置　北都撥地建綜合中心收容流浪狗

繼8月20日打鼓嶺坪洋村狗咬死人慘劇後，事隔一個月，元朗周日（20日）又發生懷疑狗隻襲擊人類案件，引起社會關注本港放養狗與流浪狗的管理機制問題。有不少動保團體發聲明希望政府普及「捕捉、絕育、放回」（TNR）計劃，以人道方式減少流浪狗數量。



動物福利關注聯盟召集人劉鎮海表示，TNR有成效，但香港地少人多，放回社區有安全風險，與其推行傳統「捕捉、絕育、放回」，不如推行更適合香港的「捕捉、絕育、安置」，促請當局於北都設立狗隻綜合中心，為絕育後的無主流浪動物提供長遠空間。



漁護署人員聯同警方，在元朗疑有狗咬死人的現場一帶繼續捕捉流浪狗，亦為附近倉庫的狗掃描晶片。現場所見，有狗被綁上鐵鏈伏在路邊休息。（資料圖片 / 黃學潤攝）

TNR是不少地區控制狗隻數量的措施，包括台灣、荷蘭等。當局於2015年至2018年曾協助兩間動保組織於長洲及元朗大棠試行TNR計劃，豁免統籌者（即動保組織）須為領取狗隻牌照的規定，狗隻如在計劃期間涉及咬人事件，統籌者可豁免受檢控等。然而，計劃完結後，經評估漁護署認為成效未如預期。

世界自然基金會香港分會亦曾於2020年提交建議書，提議在元朗米埔一帶推行流浪狗「捕捉、絕育、放回」計劃，但計劃最終未能推行。漁護署回覆《香港01》表示，當時經諮詢顧問及與相關持份者溝通後，鑑於缺乏合適的計劃統籌者等不同因素，該計劃最終未能推行。

動物福利關注聯盟召集人、北區區議員劉鎮海認為，TNR對狗隻控制絕對有成效。（資料圖片）

動物福利關注聯盟召集人、北區區議員劉鎮海認為，TNR對狗隻控制絕對有成效，「正常邏輯都知道，你絕咗育冇得生，下一代一定係會少㗎」。對於早年政府評估試行計劃成效未達標，他表示相關評估不夠客觀，外加時間太短，無辦法反映TNR真正效用。

劉鎮海又表示，在現行《狂犬病條例》下，將絕育後的狗隻「放回」原處，或觸及「遺棄動物」的法律灰色地帶，故此香港多年來都沒有全面推行TNR計劃。近年有不少動保團體及狗義工自發推動狗隻絕育，帶流浪狗絕育後會交由不同機構等待領養。

動保團體推流浪狗絕育 義工或有刑責風險

不過，流浪狗數量之多，遠超過動保團體收容位置，不少義工仍需將狗隻放回原居地，又或交還原本照顧者。香港法例列明，所有超過5個月大的狗隻均需登記晶片，不少流浪狗會登記於狗義工或動保團體名下，若狗隻襲擊他人，即登記者需負上刑責。

近日發生的元朗壆圍西路狗咬人一案，其中一隻涉事狗隻的登記人為動保組織「毛守救援」創辦人 Kent，他今日（23日）被漁護署以「沒有妥善管控狗隻」、「過期狗牌」兩罪控告，就是動保人士充當「登記者」需負責任的例子。

劉鎮海冀望署方可正視上述現象，避免法例變相懲罰熱心為社會解決問題的義工。除此之外，他認同香港地少人多，將絕育狗隻放回社區，有一定安全風險。比起傳統「捕捉、絕育、放回」（Trap-Neuter-Release），香港更適合「捕捉、絕育、安置」（Trap-Neuter-Rehome）。

倡北都撥地建綜合流浪動物中心

劉鎮海認為當局應主動帶頭推行「捕捉、絕育、安置」計劃，建議政府藉北部都會區發展的契機，牽頭撥地興建「綜合流浪動物中心」，並交由認可的動保團體自負盈虧營運，以達致可持續發展。除了為絕育後的無主流浪動物提供長遠空間外，亦可提供參觀活動、應對流浪動物等教育收費課程。

獅山行動定期派人到慈雲山一帶捉流浪狗，為牠們絕育，再放回山上。（獅山行動網站相片）

非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪。（資料圖片／黃永俊攝）

非牟利獸醫服務協會（NPV）創辦人麥志豪則認為，TNR計劃「做好過唔做」，並指出機構10多年前便在獅子山及黃大仙市區進行「捕捉、絕育、放回」，現時當區狗隻數目減少，市區亦甚少出現流浪狗活動蹤跡，而絕育後的狗隻通常由義工看管，又或等候領養。

他又表示進行TNR並不是一件簡單的事情，「捉狗無大家想像中咁容易」，義工需長時間與狗隻建立信任才能成功誘捕絕育，故漁護署實難以主動代勞。

漁農界立法會議員陳博智指出，TNR最大爭議在於放回社區原居地，漁護署原則上不同意狗隻在無管控的情況下於公共地方活動，若將絕育狗放回野外，會造成風險。根據近日情況，他認為香港人口密集外加地形複雜，不適宜將狗隻放回野外，但有必要推行流浪狗絕育，希望當局可以加強對民間團體的支援。