打鼓嶺狗咬死人｜謝展寰：將檢討格鬥狗定義及名單　審視管控措施

本港近日接連發生涉狗隻嚴重意外，包括元朗有大型混種獒犬咬死兩隻小狗，以及昨日（20日）打鼓嶺一間寵物酒店負責人，懷疑遭狗隻襲擊身亡事故。環境及生態局今日（21日）發文指對事件表達深切關注，對有人命傷亡深感哀痛，並表示將檢討「格鬥狗隻」定義和名單，並全面審視相關管控措施，加強管理危險及大型狗隻。



打鼓嶺坪洋坪原路一露天位置，發現女子伏屍草地，警方到場調查。（資料圖片）

打鼓嶺寵物酒店8月20日發生的犬隻襲擊案，涉事犬隻經漁護署獸醫初步判斷，疑帶有格鬥犬血統，並非初期所指的唐狗。至於早前元朗咬死兩隻小狗的案件，涉案大狗則屬於西班牙藏獒混種。目前兩宗案件的調查工作仍在進行中。

環境及生態局在社交平台發文指，現行法例僅將4種特定犬種列為「格鬥狗隻」並加以嚴格管制，包括比特鬥牛㹴、阿根廷杜告狗、巴西非拉狗及日本土佐犬，以及相關品種的混種狗。然而，其餘大型狗隻如涉事的西班牙藏獒混種等，目前在現行法例下僅歸類為「大型狗隻」。

拉里約5歲大，是一頭西班牙犬。（毛守救援提供圖片）

局長謝展寰表示，已要求部門檢討「格鬥狗隻」的定義與名單，並全面審視相關管控措施，加強管理危險及大型狗隻，確保市民和動物的安全。

帖文又指，除了檢討法例與管制措施，亦會研究提高罰則，並探討更多實際可行的措施，以提升狗主守法及責任意識，並爭取今年內將建議提交立法會食物安全及環境衞生事務委員會討論。

當局亦強調，單靠加強管理危險及大型狗隻並不足夠，每一位狗主均有責任守法自律，嚴格管束愛犬，才能建立安全且包容的環境，實現人與寵物和諧共存。