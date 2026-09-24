巴士上層後排乘客疑暈倒　司機不知駛回廠翌日發現已亡　死因研訊

33歲男乘客，晚上坐在61M巴士上層靠後方位置時疑暈倒，惟司機到總站後沒有到上層查看，便把巴士駛回車廠，至翌日早上才被其他人發現，該乘客送院後證實死亡。死因庭今(24日)就該男乘客的死作研訊（CCDI-461/2025（SH）)。



涉案的夜更司機稱，除非有特別情況，如有人嘔吐，否則不會特別檢查車廂。案發後，他被九巴停職兩個月，最終公司要求離職。另一司機亦供稱，巴士上的閉路電視，是拍不到上層後排的位置。



死者關崇文（離世時33歲，下稱：事主）在2025年3月6日早上，被發現在61M巴士上暈倒，送往屯門醫院搶救後不治。案件設有三男兩女陪審團，九巴為有利害關係方，事主家屬今列席聆訊。

早更司機陳永傑稱，他獲乘客告知上層有人暈倒，他又稱車上的閉路電視，未能察看後排位置的情況。(陳蓉攝)

急症室醫生朱桷亨稱，事主關崇文送院時身上有嘔吐物及屍斑。(陳蓉攝)

司機認駛回車廠後未有到上層檢查

夜更巴士司機呂自強稱，案發當天駕駛61M巴士回車廠後，未有檢查上層乘客位。他稱除非有特別情況，如有人嘔吐，否則不會特別檢查車廂。案發後，他被九巴停職兩個月，最終公司要求他自行離職。

九巴工程人員鍾梓建表示，當天見涉案巴士停泊在車廠路口，曾上車把車輛泊回車廠。他稱，除非有特別指示，否則不會清潔全部回廠的巴士。

早更司機在乘客告知下發現事主暈倒

早更車長陳永傑稱，他在2021年10月入職。去年3月6日早上7時多，有乘客通知他上層車廂有人暈倒，他即停車檢查，發現事主坐在尾三排，曾拍過其手臂，但對方沒有反應，於是報警叫救護車。

車上閉路電視拍不到上層後方位置

陪審團關注，九巴是否有指引在開車前要檢查車廂，陳表示不記得，惟巴士上的閉路電視在車門打開時會轉至拍攝車門，其餘時間則拍攝上層乘客座，亦無法由車長自行調校拍攝角度。陳又稱，閉路電視角度僅能拍攝到樓梯後三四排的位置，未必可以看到事主的位置。死因裁判官問：「咁上層打大交你見唔見到？」陳則表示，未必可以透過閉路電視看到。

急症室醫生指事主身上有嘔吐物

屯門醫院急症室醫生朱桷亨供稱，他在2017年畢業於中文大學醫學院，現職屯門醫院急症室。事主在案發當日早上8時多被送進急症室，體溫只有27.5℃，雙目瞳孔放大，四肢僵硬，身上有俗稱「咖啡渣」的嘔吐物及屍斑，同日早上8時33分證實死亡。

救護員指發現事主時已無呼吸脈搏

救護隊目邱偉杰供稱，案發當天被指派至青山公路咖啡灣巴士站附近處理本案。當時事主坐在後排靠窗，已沒有呼吸脈搏，於是他為事主進行心肺復甦及使用心臟除顫器，其隊員亦有為事主注射腎上腺素。他形容，事主當時身體微微向前傾。