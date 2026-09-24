的士網約平台飛的將停運　Uber：飛的服務12月底整合至Uber App

Uber今年5月收購本地的士網約平台「飛的」，Uber發言人指，正將飛的整合至 Uber App，飛的App將會停止服務，預計飛的服務將於 12 月底全面過渡，並整合至 Uber App。



Uber發言人指，正將飛的整合至 Uber App，飛的App將會停止服務。（資料圖片）

Uber發言人表示，自收購飛的以來，一直探討如何為司機夥伴及乘客提供最佳服務，以充份發揮Uber的技術優勢、平台功能及多元行程選擇，為提供無縫的平台體驗，正將飛的整合至 Uber App，飛的App將會停止服務，將全力協助乘客及司機過渡。

Uber指，過渡期間，所有活躍的飛的司機積分及帳戶結餘將獲全數退還，又稱加入 Uber 平台後，的士司機夥伴將能接觸更龐大的乘客群，創造更多增加收入的機會；合資格的司機夥伴亦可受惠於各項專屬獎勵。

Uber在2021年也曾收購香港的士網約平台「HKTaxi」 ，至2025年2月，HKTaxi公布其平台Apps同年4月1日起停止運作，並邀請乘客及司機客戶轉移到Uber。