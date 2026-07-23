李泰龍謀殺案　稱被指黑社會高層屬傳聞證供　「紋身忠」上訴駁回

江湖人物「泰龍」於2009年在尖沙咀一酒店外被伏擊，先被七人車撞倒，繼而被3名刀手下車追斬致死。被指為黑社會「和勝和」高層、綽號「紋身忠」的男子梁國忠，涉策劃事件，經審訊後被裁定謀殺罪成，依例遭判處終身監禁。梁早前就定罪提出上訴(CACC216/2023)，指原審時提及他是黑社會高層，但該些證據屬「傳聞證供」，原審法官未有指示陪審團不要考慮。上訴庭法官今(23日)頒判辭，指案中有其他證據推論上訴人是黑社會高層，認為原審法官的指引恰當，駁回上訴。



上訴人梁國忠，被控於2009年8月4日，在港和他人謀殺李泰龍(41歲)。

上訴人梁國被裁定謀殺李泰龍罪成，提上訴被駁回。

梁曾稱李被殺時他不在港

梁在原審時提出不在場證據，指他於2009年8月1日，即案發前經落馬洲離港，而李泰龍則於2009年8月4日被殺。控方指該不在場證據屬虛假，並傳召三合會專家作供，指對於三合會成員而言，乘坐俗稱「大飛」的快艇偷渡進出香港，並不困難。

認為原審的指引令陪審團混淆

上訴方指，原審法官就梁的不在場證據，引導陪審團時出錯。上訴方解釋，特赦證人林家俊(原名)供稱在案發前見過梁，梁當時指示：「總之唔好斬啲重要部位。」原審法官向陪審團指出，林認出梁一事，可證明梁的不在場證據屬虛假。若梁的不在場證據屬虛假，此事亦支持林認出梁。上訴方認為，原審法官的引導令陪審團感到混淆。

上訴庭認為陪審團評估時不會混淆

上訴庭卻認為，梁於2020年1月自首前，都沒有他入境的紀錄，因此他可於2009年8月1日離境後的任何時間返港，而陪審團會根據證據衡量梁的不在場證據。上訴庭又指，原審法官引導時指，即使陪審團認為梁的不在場證據屬虛假，也不是證明林認出梁一事正確，或等同梁罪成。此外，原審法官指示陪審團考慮不在場證據時，考慮案中的證據，而不是考慮林認出梁一事。上訴庭認為，陪審團評估梁的不在場證據時，不會混淆。

黑社會是案件的相關元素

此外，上訴方亦質疑，特赦證人林家俊供稱梁是黑社會屬高層，而該些證供屬「傳聞證供」，原審法官卻未有指示陪審團不要考慮該些證據。上訴庭則指，黑社會是本案相關的元素，控方可根據案中證據，指控梁為報仇而策劃襲擊李泰龍。原審法官亦提醒陪審團，不要因為梁被指為黑社會高層，便對他有偏見。

案有其他證據能推論梁是黑社會高層

上訴庭續指，特赦證人林家俊作供時講及和梁之間的接觸，以及他觀察梁如何經營賭檔等。此外，林供稱從其他黑社會成員口中得知，梁是黑社會高層。惟上訴庭亦指，案中有其他證據推論梁是黑社會高層，包括林和另一證人講述他們參與黑社會活動，和如何對待其他黑社會成員等。

上訴庭指，原審法官引導時有提及林為何視梁是黑社會高層，和案中其他可作推論的證據。此外，梁亦提及辯方的說法，即梁不是黑社會高層。上訴庭認為，原審法官指引恰當。因此，上訴庭駁回梁的上訴。