尖沙咀血案｜涉謀殺男子投訴還押條件差　警稱會提供一次性底褲

尖沙咀一樓上酒吧上月26日凌晨發生毆打事件，32歲姓楊男商人Issac消遣時疑與鄰檯起衝突，被圍毆致頭部重創，搶救6日不治。



疑與事件有關的無業男子曾煒程，被控一項謀殺，另有一名商人被控協助罪犯，兩人的案件（KCCC2250/2026），今（4日）在九龍城裁判法院提堂。裁判官陳志輝應控方申請，將謀殺案押後至8月8日再訊，以待警方進行認人手續，期間被告交由警方看管。而涉「協助罪犯」的被告，則押後至10月29日再訊，期間需還押。



被告曾煒程在庭上向陳官投訴警署還押條件差，指他還押4天：「無沖涼、無刷牙、無換底衫褲。」控方稱警方將會提供一次性內褲及牙膏等衞生用品，陳官亦回應說：「還押時好難想點就點。」維持曾須續由警方看管。



事主楊淦全到酒吧消遺時遭人毆打，經搶救6日後死亡。(資料圖片)

事發地點在尖沙咀一樓上酒吧。(資料圖片)

警方早前拘捕多名與案有關人士。

兩名被告分別被控謀殺及協助罪犯

被告曾煒程（40歲，無業）被控一項謀殺罪。控罪指，他於被控於2026年7月25日，在香港九龍尖沙咀金馬倫道26號至28號金壘商業中心4樓Club Revel謀殺男子楊淦全。被告今身穿黑色上衣，帶口罩上庭應訊。

另一被告鄭玉麟（52歲，商人）被控1項「意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯」罪。控罪指，他於2026年7月27日，在香港某處當曾煒程犯可逮捕的罪行，即謀殺，而你知悉 或相信該人就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或 合理辯解的情況下，向曾煒程提供運輸以協助他逃走，而意圖妨礙拘捕或檢椌該人。

投訴被拘留時曾遭暴力對待

代表曾煒程的律師指，目前曾的照片被傳媒大幅報道，近期再進行認人手續會對其不公。此外，曾在本周日自首，被拘留至今，若然案件再押後至本月8日，期間不能有任何衛生安排，認為情況不理想。此外，曾在被拘留期間曾被暴力對待，並已就此投訴。

稱被拘留4天不見天日

曾另自行陳詞指，自首以來已被拘留4天，期間不見天日，又謂：「無沖涼、無刷牙、無換底衫褲……」而且該羈留室僅有的一個廁所已淤塞，「好潮濕，有烏蠅」，他第一日進食的飯盒亦仍未扔掉，衛生條件惡劣，他已要求警方處理，惟對方未有進一步跟進。曾稱：「想有一個好少少嘅生活條件環境……可唔可以畀我一個有人權嘅環境。」他要求改為還押懲教署看管。

控方指警方會安排一次性內褲及牙膏

控方指，因為接下來要安排認人手續，故此要求由警方看管被告。此外，警方有為被告安排一次性內褲及牙膏牙刷等衛生用品。陳官回應指，法庭沒有權力安排拘留地點，又指：「你眼中仲有四日，我眼中就得番四日。(而且)還押期間，好難你想點就點。」遂拒絕被告要求，把他交由警方看管。