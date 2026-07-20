拳館命案14被告全罪脫　官指環境證供不足　等同叫陪審團憑猜裁斷

大角咀一間拳館2021年發生命案，一名男子傍晚到過拳館後，翌日早上昏迷送院，個多月後死亡，13名當晚曾到過拳館的男女，全被控告謀殺等罪，法官胡雅文早前裁定案件(HCCC120/2024)表證不成立，今(20日)並指示陪審團判所有被告罪脫。法官亦就其早前的決定下判辭解釋，指本案並無閉路電視片段，亦未有證人能講述拳館內發生了何事，控方只能依賴環境證供舉證。惟法官認為，本案的環境證供不足，若交由陪審團定奪，就等同要求陪審團透過猜測作出裁斷，故裁定控罪表證不成立。



法官又指，就控方指稱部份被告曾到後樓梯，只有事主留在拳館，顯示他當時已遭各被告襲擊，無能力到後樓梯。惟法官直言，不明白他們到後樓梯一事，如何能推論被告罪成，並形容這似乎是控方孤注一擲的嘗試，但沒有證據支持。



本案共有13名被控謀殺，分別為：謝家齊（26歲）、周文康（33歲）、徐俊彥（26歲）、李婉彤（34歲、女）、蔡熊（27歲）、郭耀淇（26歲）、黎嘉寶（28歲）、林俊康（29歲）、吳庭富（34歲）、黃聖鈞（30歲）、石景生（26歲）、何贊煦（27歲）及梁卓榕（26歲）。

首被告謝家齊。(朱棨新攝)

案中被告(右)。(湯致遠攝)

案中被告。(湯致遠攝)

第14被告李子奇。(湯致遠攝)

13名被告均曾在涉案的13小時進出拳館

方案情指，事主陸穎豪(27歲)於2021年6月25日晚上8時許，到達大角咀洋松街君豪工商大廈11樓一間拳館，各被告則在其後13小時進出拳館。翌日(26日)早上9時許，多名被告把事主抬走，並帶到廣華醫院急症室。事主當時已昏迷，並於同年8月4日去世，死因為頭部受創。

4被告涉事後曾回拳館清潔

此外，其中4名被告謝家齊、石景生、何贊煦和梁卓榕，被控一項串謀妨礙司法公正罪，控方指他們購買清潔用品，其中謝和何兩人帶同清潔用品到拳館清潔，以毁滅證據。第14名被告李子奇(57歲)被控協助罪犯罪，控方指他租用單位，讓其女兒、女被告李婉彤匿藏。

法官胡雅文指控方單靠環境證供，等同叫陪審團憑猜測作裁斷。

控方證據指，首13被告與主案發當晚，均曾同處於大角咀工廈的一間拳館，但無證人能說出內裡發生過何事。(資料圖片)

沒有證人能講述拳館內發生何事

法官在判辭指，案中沒有證據指控各被告使用什麼武器，也沒有涉案相關通訊紀錄。此外，案中也沒有閉路電視片段，或證人作供講述在拳館內發生何事。

控方指事主傷勢與打拳情況不符

控方在案中依賴環境證供，包括指事主的傷勢和打拳的情況不符，認為事主頭部和身上的傷勢是由各被告襲擊引致。同時，涉案拳館沒有間隔，任何人都可以看到事主發生何事。各被告於涉案晚進出拳館，他們夥同犯案，干犯謀殺罪。惟法官指，對本案環境證供是否充足存疑。

9名被告凌晨時分曾到後樓梯

控方又指，其中9名被告曾於26日凌晨12時36分到後樓梯，只有事主在拳館，可推論事主當時已遭各被告襲擊，沒有能力隨他們到後樓梯。惟法官指，不明白他們到後樓梯一事如何推論被告罪成。

其中兩名被告凌晨才到達拳館

法官卻指，根據閉路電視片段，第6被告郭耀淇和第9被告吳庭富，是凌晨12時36分後才到達拳館。控方認為可能兩人到達後，各被告繼續襲擊事主，因此兩人仍需負擔刑責，惟法官反駁，這事不能讓陪審團推論兩人參與其中。法官在判辭形容，這似乎是控方孤注一擲的嘗試，以指控各被告，但案中沒有證據支持。

無法確立被告行為與事主傷勢的因果關係

控方又認為，事主被送到醫院時已頭顱內受傷，但不能因此而推論事主在涉案晚上被襲擊。兩名醫生亦指，事主失去知覺，和頭部受創之間，可能相差數分鐘、數小時，甚至數天。事主可能是當晚被襲擊，但這不能確立事主死亡和被告行為之間的因果關係。

環境證據不足只能透過猜測作裁斷

由於本案環境證據不足，若交由陪審團定奪，控方就等同要求陪審團透過猜測作出裁斷。就謀殺罪，即使被告屬夥同犯案，亦沒有直接和間接證據，案中的環境證據不足以達致控方的推論。

謀殺罪不成立 另兩罪亦不能成立

法官認為，獲恰當指引的陪審團，無法在毫無合理疑點下裁定各被告謀殺罪成立，遂裁定被告就該罪表證不成立。由於謀殺罪不成立，法官亦裁定與謀殺罪相關的串謀妨礙司法公正罪，和協助罪犯罪，也表證不成立，並兼得訟費。