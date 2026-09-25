男教師藉義教非禮男童並拍裸照　官斥持續犯案達兩年　判囚3年

患有自閉症的小學男老師涉以義教為由，叫兩名男童上門補習，過程中卻為男童手淫、要求對方觀看及拍攝裸露照片。男教師早前承認「向16歲以下的兒童作出猥褻行為」、非禮及「製作兒童色情物品」等共8罪，案件（DCCC1096/2025）今（25日）在西九龍裁判法院（暫代區域法院）判刑。



暫委法官高偉雄指，被告的行為涉違反誠信，他對X的侵犯持續兩年，他藏有的兒童色情物品，部份涉及年齡低於10歲的男童，屬加刑因素，就8罪判囚3年。



被告涉非禮事主X超過兩年

被告C.W.H.（31歲）被控3項猥褻侵犯及1項向16歲以下的兒童作出猥褻行為。控罪指，他於2022年1月24日至2024年7月14日，三度在元朗青山公路249-251號元朗廣場某單位，猥褻侵犯男童X；以及在上述同時同地，向一名年齡在16歲以下的男童X，作出嚴重猥褻作為。

被告ＣＷＨ在西九龍法院（暫代區域法院)判囚3年。(葉志明攝)

另藏事主X及Y的兒童色情照及其他兒童色情片

被告另被控3項「製作兒童色情物品」及1項「管有兒童色情物品」指他2023年9月16日至2024年9月7日在上述地址，分別兩度製作關於男童X以及男童Y的9張兒童色情照片；另在2024年11月28日管有載有關於Y的兒童色情物品的9張照片及載有關於身分不明兒童的兒童色情物品的12個錄影片段。

被告出身基層長大後想為基層提供訓練

官引述辯方求情指，被告未婚，他在2018年取得教育大學榮譽學士學位，至2021年再取得中文大學文學及理學碩士，曾任職小學教師，過往沒有案底。被告自幼對數學甚感興趣，因出身草根，沒有額外資源培養，故此他對未能參加奧數比賽感到遺憾，長大後望為基層學生提供訓練，以免埋沒他們的天份。他教授X兩年多的時間內，X曾獲得不少獎項。

只認為用了錯誤方式向X表達

被告稱他並非透過義務尋找對象，只是用了錯誤的方式向X表達喜愛。被告患有自閉症，與異性交往失敗，管有兒童色情物品則是由自閉症引起的強迫行為，非私慾驅使。

還押期間修讀了3個課程

法官指被告還押期間修讀了3個都會大學的商科課程，想以其專業再次重投社會。其父母均對事件感痛心，承諾會安排被告接受治療。被告亦明白不可能再重投有關兒童的工作。

報告指被告看兒童色情物品紓壓

法官引述陳姓醫生的報告指，被告在社交上有障礙，與較他年輕的人相處較舒適，他接觸兒童色情物品近十年，聲稱是藉此紓壓，這反映被告為了性滿足，對X有不同的培養行為，且二人有大量的身體接觸，被告認為有雙向的戀愛關係，誤以為對方同意。惟法官認為，這只是被告對其不恰當行為的辯護。

另一醫生認為被告是戀童癖

另一名馬醫生的報告指，被告進行有系統的性罪行評估，反映他是戀童癖，重犯機會高，需要接受緊密的心理治療，建議他接受12至14個月的有系統治療。

兩名事主不願再重提事件

官另引述兩名事主的創傷報告指，他們在案發後不願再重提事件，亦曾情緒波動；事主Y對事件已無記憶，但對被告管有其照片感到不安，其母親亦因為沒有察覺Y的不妥而感到愧疚。

官斥被告違反誠信

法官判刑時指，被告的行為涉違反誠信，他對X的侵犯持續兩年。他更曾向X展示涉及施虐的色情影像。在對方拒絕觀看後，他又要求觸摸X的私處，指其行為有可能扭曲X的性觀念和價值觀；被告藏有兒童色情物品，部份涉及年齡低於10歲的男童，屬加刑因素，就8罪判他入獄36個月。