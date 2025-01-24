男教師認通訊軟件發兒童色情物品　用錯減壓方式非常後悔　囚2月

男教師涉在「KIK」通訊軟件發佈兒童色情物品，早前承認2項控罪，案件今（24日）於東區裁判法院判刑，辯方引述心理報告及背景報告指出，被告已受到非常大的教訓，並非常後悔，重犯的機會低，望法庭輕判。主任裁判官蘇文隆聽畢辯方陳詞後，遂判被告入獄2個月。



被告連峰（36歲，教師）被控2項發布兒童色情物品罪，指他於2023年11月17日及2024年1月8日，在香港發布兒童色情物品，即3張兒童色情相片及4段兒童色情影片。

被告連峰在東區法院罪，被判入獄2個月。

求情稱不恰當方式減壓犯案

辯方律師引述背景報告指出，被告是因工作壓力大及對自己的要求高，用不恰當的方式減壓才會犯案，現已受到非常大的教訓，並非常後悔，心理報告亦顯示被告重犯的機會低。他又指出，案發至今已經一段長時間，此案令被告及其家人都承受了非常大的心理壓力，被告亦已經失去了熱愛的職業，相信已經是一部分的教訓，望法庭輕判。

案件編號：ESCC3046/2024