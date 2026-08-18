義務補習老師涉非禮男生原脫兩罪　律政司上訴得直　今改為認罪

補習男導師涉在義務補習時，用手摸男童的私處非禮，被控3項非禮罪。男導師早前被裁定1項非禮罪罪成，他與律政司均有提上訴，但只有律政司上訴得直，案件發還重審。男導師今（18日）在區域法院承認兩項被閉路電視拍到，非禮男童的罪名（DCCC106/2023）。暫委法官香淑嫻指，被告第一次審訊時僅一罪成仍上訴，難見有深切悔意，把案件押後至9月3日判刑，以待為被告索取背景及心理專家報告，期間須還押。



被告何永恒（案發時44歲）早前被裁定1項非禮罪罪成，他曾就這罪提出上訴，但遭駁回。律政司亦有就被告脫罪的罪名提出上訴，並被裁定得直，被告今再承認兩項非禮罪，指他於2022年8月10及17日，在香港深水埗兩度非禮男童X。

被告何永恒在區域法院再認兩項非禮罪。(黃浩謙攝)

閉路電視拍到被告非禮X

案情指，男童X在2011年出生，案發時為小學生。在2018年，被告開始替X補習，同年8月底，X已向母親投訴遭被告多次摸私處。至2022年8月20日，多段閉路電視片拍到被告為X補習時，隔著褲子摸X的私處、大腿和胸部。同月27日，被告再在課堂上摸X。被告於同年9月10日被捕。

被告本案前無案底有碩士學歷

控方指，被告現年48歲，在港出生，案發時沒有案底，碩士學歷，曾任職大學助理行政主任。被告原審時僅一非禮罪成，其後控方上訴得直，案件發還重審。事主X在第一次審訊時已沒有出庭作供，事主X及其家人拒絕重提事件，故未能索取創傷報告。

被告曾就提出上訴但被駁回

辯方求情指，被告已受了大教訓。惟官指，被告犯案時應可預見其行為會招致法律後果，又指被告第一次審訊時只有一項非禮罪成，他仍提出上訴，其該上訴被駁回，故認為他未見有深切悔意。