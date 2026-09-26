同路舍倡推「微就業」階梯式路徑　助無家者重拾自信再投入社會

關注無家者組織「同路舍」自2024年推出「無家者住宿及就業支援服務」，為無家者提供住宿及「微就業」訓練，透過肯定社區角色、兼職等均是有價值，讓其逐步建立自信與社會連結。



組織聯同大學團隊今日（26日）公布階段性服務及研究成果，指參加者在感知社會支持和創傷後壓力等方面，仍維持正向趨勢。有參加者分享，計劃讓他養成上班的習慣，透過共住生活和社區助理工作，逐步減少社會孤立感，重新感受到「有人認識我」。



同路舍關注，現行勞福政策多以穩定工作時數、收入和自力更生為基礎，建議推動「微就業」友善模式，項目總監吳兆康說：「無家者重建生活的轉捩點，在於社會能否高度尊重他們每一個微小而真實的進步。」



組織聯同大學團隊今日（26日）公布階段性服務及研究成果，指參加者在感知社會支持和創傷後壓力等方面，仍維持正向趨勢。（同路舍提供）

同路舍：現行政策以持續工作人士為主 無家者面臨多重障礙

同路舍指，無家者失業及無法負擔住屋固然是露宿的重要原因，但並非唯一因素。他們同時面臨精神健康受困、生活壓力沉重，以及就業配套支援不足等多重障礙。雖然社署登記數字下跌，惟無家者服務需求持續上升。

同路舍表示，現行勞福政策多以穩定工作時數、收入和自力更生為基礎，對能持續工作的人士較為適用。然而，無家者需要不斷為尋找安全睡眠地方、維持基本溫飽、及應對生活不穩而奔波，當有機會為重返職場而「勞動」時，往往已是身心相當疲乏的時間點。

關注無家者組織「同路舍」自2024年推出「無家者住宿及就業支援服務」，為無家者提供住宿及「微就業」訓練，透過肯定社區角色、兼職等均是有價值，讓其逐步建立自信與社會連結。（同路舍提供）

提供住宿及「微就業」訓練 無家者稱拾回自信

同路舍自2024年推出「無家者住宿及就業支援服務」，為無家者提供住宿及「微就業」訓練，並肯定在家工作、兼職等均是有價值的復元進程，讓其逐步建立自信與社會連結。

同路舍聯同理大應用社會科學系及賦勵慈善基金社會服務青年學者關以杰副教授團隊，今日（26日）公布階段性服務及研究成果，研究涵蓋35名參加者。結果發現，指參加者在感知社會支持和創傷後壓力等方面，仍維持正向趨勢。有參加者透過共住生活和社區助理工作，逐步減少社會孤立感，重新感受到「有人認識我」、「有地方可以去」及自己對社區的貢獻。

曾經歷無家的阿材分享道，計劃讓他養成上班的習慣。雖然每星期只工作18小時，但這已經為他做好準備，重新投入社會。另一無家者可立亦說，計劃讓他更有自信，更有動力地去生活。

關注無家者組織「同路舍」自2024年推出「無家者住宿及就業支援服務」，為無家者提供住宿及「微就業」訓練，透過肯定社區角色、兼職等均是有價值，讓其逐步建立自信與社會連結。（同路舍提供）

同路舍：就業支援不應僅以全職工作衡量成果

同路舍建議政府及社會共同推動「微就業」友善模式，承認無家者的工作能力會隨健康、精神狀態、住屋穩定性及復元進度而改變，就業支援亦不應只以全職工作、工時或收入衡量成果，社區參與、受支援實習、兼職工等，均可成為重要的就業進階階段。

可立說，計劃讓他更有自信，更有動力地去生活。（同路舍提供）

倡設福利過渡機制

同路舍亦建議建立具彈性的福利過渡機制，避免無家者因嘗試收入不穩定的工作，而突然失去維持基本生活和住屋所需的支援。政府應研究更具彈性的收入計算、過渡期支援及就業後跟進安排。