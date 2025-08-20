無家者世界盃｜八人今晚赴挪威出戰　前港超青訓獄後重生另類圓夢

四年一度舉行的足球世界盃，是不少足球員的夢想，但原來世上有另類的世界盃，卻是參加者的自我救贖，甚至是人生新篇章的開始。一年一度的「無家者世界盃」將於月底在挪威奧斯陸舉行，八個曾誤入歧途的男人，包括瞞著妻兒辭職參賽的隊長、曾有機會獲一紙職業合約的前青訓球員等，因足球結緣成為香港代表。他們將於今晚出發到當地，當地時間8月23日出戰首場賽事。



流浪前青訓球員俞振東是今年的成員，他憶起自己自己小時候的夢想，正正就是希望穿起港隊的球衣，代表香港出戰世界盃，不過因為犯案入獄，一切化為一場夢。如今他成為無家者港隊的成員出戰「無家者世界盃」，可以算是「另類圓夢」，他談到此事時亦表現興奮，「（代表港隊踢世盃）根本就係發夢嘅事，但估唔到而家真係可以做到」。



一年一度的「無家者世界盃」將於月底在挪威奧斯陸舉行，將於今晚出發到當地備戰。（梁鵬威攝）

無家者世界盃由2003年起一年一度舉辦，目的借助足球訓練和比賽，讓曾經遭遇生活挫折的無家者、更新人士，重建生活目標，每個人一生只可以參加一次。有別常見的足球比賽，賽事採用四對四的形式，在有圍板的硬地球場舉行，因此每隊只得八人。香港是參與次數最多的亞洲地區，2005年首次參與，除因新冠疫情停辦及前年因大部分球員簽證問題而退賽，今年已是第17次參賽。

阿堅（Habib Akeel Amjid）是球隊隊長，曾是真正的「無家者」。（梁鵬威攝）

球隊隊長是巴基斯坦裔的阿堅（Habib Akeel Amjid），他曾是真正的「無家者」，原因竟然與足球有關。慣常在公園踢波的他，三四年前在球場邊認識到一群損友，令他染上賭癮、吸食大麻，近兩年情況變得嚴重，曾一夜輸掉四萬元，沒有養家、不知如何面對家人下，去年底更曾在公園露宿。阿堅坦言，過餐風飲露的生活非其所願，沉迷賭癮的期間其實亦感內疚。幸得到同是過來人的髮小介紹下，認識無家者足球隊，脫離原本圈子。

除了令他脫離原本圈子，加入足球隊更令他重新感受到被重視，隊友更選他為隊長。他亦可謂是義無反顧，本身從事運輸物流行業的阿堅，無法請假十多日比賽，竟瞞著家人辭職，只為球隊這個自我求贖，「我一定要去」。

24歲的俞振東（阿狗）曾是流浪預備組成員，小時候夢想代表香港出戰世界盃，如今「另類圓夢」。（梁鵬威攝）

24歲的俞振東（阿狗），是無家者足球隊第二年輕的成員。12歳才開始踢波的阿狗以前亦可算得上是明日之星，大大小小球會的青訓都踢過，更曾是流浪預備組，本來更有機會獲得一紙職業合約。不過不珍惜足球，「我17歲嘅時候，𡃁仔乜都唔識，出去玩、出去媾女、飲酒，識咗啲人，學壞咗」、「我𡃁仔嗰時覺得，我出去販毒、搵錢，我洗咩踢波啫」，最終18歲時入獄，22歳才出獄。

出獄後，他找回昔日一起踢球的球友，球友是今年球隊的兩個助教，「踢耐咗，見到我個人都正常返」，阿狗便獲邀參加無家者足球隊的面試。他坦言自己幸運，出獄後不少球友都十分正面，而以往出資組軍、招攬他踢球的「足球老闆」，亦給了他正職，又批准他放假參賽。

今年24歲的俞振東（阿狗）曾是流浪預備組成員，小時候夢想代表香港出戰世界盃，如今「另類圓夢」。（梁鵬威攝）

阿狗坦言，對以前不長進、現今錯過足球十分後悔，提到「以前同我一齊踢波嗰啲人而家真係代表香港」，而自己小時候的夢想，正正就是希望穿起港隊的球衣，代表香港出戰世界盃。如今可以算是「另類圓夢」，阿狗談到此事時亦表現興奮，「（代表港隊踢世盃）根本就係發夢嘅事，但估唔到而家真係可以做到」。

在球場贏慣的阿狗，在球隊自然是「好波之人」，他坦言一開初與隊友練波亦會「燥底」，「一開頭嚟到見到，哇，做咩呀，『你唔識㗎？』」不過教練的說話點醒了阿狗，「你有咁嘅能力，點解你唔試下將你嘅能力，令到其他人都有？」，令他慢慢改變心態，現時亦會主動提點隊友，一同進步。

但始終年紀仍輕，阿狗少不了仍有傲氣。記者問到他為何會選擇阿堅為隊長之時，他便來一個「先揚後挫」，讚對方英文好可在場上代隊友溝通、對球隊上心云云，最後卻笑住補了一句「絕對唔係因為球技」。領隊朱富榮亦笑言，有時的確要受阿狗的脾氣，但這就是年輕，笑說自己當年亦一樣。

朱富榮2008年曾代表香港出戰無家者世界盃，今年擔任球隊的領隊。（梁鵬威攝）

二人的確相似，43歲的朱富榮正正就是2008年代表香港出戰無家者世界盃的球員，曾是老牌球會愉園的青訓，同樣年輕時在酒場學壞，離開戒毒中心後，同樣因為足球而改變人生，脫離燈紅酒綠的圈子。

連20年前已組織球隊的「香港街頭足球」副主席吳衞東亦表示，朱富榮當年同樣囂張，球技是當年隊員最好，因此比賽時只顧「踢自己、唔交波」，13場比賽到了最後數場才開竅。朱富榮則憶述，自己回港後仍不斷回想輸贏，之後靜下心來，回想義工、教練、贊助等的無私幫助，才有感恩的心。

之後朱富榮便圖報回饋球隊，以「師兄」角色扶持同樣曾行差踏錯的後輩，又見球隊自疫情後斷層，「落得球場嘅都唔係好多」，有感要出一分力，因此回到球隊三度擔任助教，今年成為領隊。

「香港街頭足球」副主席、社協幹事吳衞東表示，希望賽事可令隊員學到不放棄的精神，又期望可以為正過得不如意的公眾打氣。（梁鵬威攝）

問到對球隊有何期望，朱富榮沒有直接給出答案，僅表示交由隊員回應。阿狗大口氣表示，希望拿得冠軍，即使未能奪冠，亦希望代表港隊打破以往最佳成績，又說對此有信心。不過，吳衛東則坦言，成績是其次，因此總有人比自己強，但希望賽事可以鼓勵隊員，令他們學到不放棄的精神，又期望可以對社會上因為各種不同原因過得不如意的公眾打氣。

無家者足球隊港隊將於月底出戰無家者世界盃，授儀禮早前舉行。（「香港街頭足球」提供）

今年與挪威奧斯陸舉行的無家者世界盃，將於當地時間8月23至30日舉行，共有48個國家及地區參賽，而港隊代表將於今晚出發前往當地，視乎比賽成績，會進行10至13場賽事。賽果、賽事直播等資訊，可見於無家者世界盃的官方網頁。

「香港街頭足球」創辦於2013年，透過一系列活動，包括香港街頭足球聯賽及共融盃，幫助邊緣社群重建健康生活，並由一群來自不同專業的義工組成執行委員會，負責組織、訓練及派隊出外參加無家者世界盃。

該組織現時獲馬會慈善信託基金贊助，每年會訓練不少於80位邊緣社群，參與香港足總的D牌教練訓練及草根足球領袖訓練，該批教練亦會回饋社區，為超過150位兒童提供足球訓練。