女無家者比例升　組織倡推共居設施改善心理健康

根據全港普查資料，女性無家者近年比例上升。其患抑鬱、創傷後壓力症候群的比例亦達48%至85%。關注無家者的組織「同路舍」早前推出長達兩年半的「女性無家者特別關顧及共居試驗計劃」，為女性無家者提供食宿、醫療評估、「共居設施」等服務，並與樹仁大學輔導心理學系展開跟蹤研究。



研究結果顯示，大部分參加者在共居後的壓力及抑鬱程度降低。團隊指，結果反映家者的自尊及孤獨感是預測生活滿意度更重要的因素，呼籲政府制定及落實專為女性無家者設計的政策，強調精神健康、生活安全及全人發展，並考慮推動更多共居設施。



同路舍早前推出長達兩年半的「女性無家者特別關顧及共居試驗計劃」。（同路舍提供）

同路舍早前推出長達兩年半的「女性無家者特別關顧及共居試驗計劃」，為輕微精神健康問題的女性無家者提供食宿等照顧，並推動推動「全人發展」活動；並針對中度至嚴重精神健康問題的女性無家者配備關顧人員及護士長，提供醫療評估和護理。

結果發現，47名參加計劃的女性無家者在共居後，心理健康和自我價值顯著改善，其中壓力水平及創傷後遺症狀評分均下降超過5成，抑鬱程度評分亦下降超過4成。

Angel指，經過一年多共居生活，她已學會與宿友溝通和分擔家務。（同路舍提供）

Angel現時是同路舍社區助理。（同路舍提供）

其中一名參加者Angel，4年前因家人爭執選擇離家，但無家後的衛生及私隱問題令她感到十分焦慮，更常常擔心有人盜竊她的私人物品。其後她參加同路舍的相關計劃，經過一年共居，她指學會與宿友溝通和分擔家務，而在職員關顧下，耐性與包容心顯著提升，現時亦成為同路舍社區助理。她已成功申請過渡性房屋，指期待重拾獨立生活。

團隊表示，計劃針對女性無家者的精神健康和生活需求，提供了整合而全面的支持服務，並強調以「家人身份」代替「病人身份」，配合專業支持與社區連結，幫助無家者脫離孤獨感，幫助她們復元。

團隊呼籲政府制定及落實專為女性無家者設計的政策，強調精神健康、生活安全及全人發展，保障她們獲得長期且有效的復元支持；此外，政府及營運機構亦可考慮推動更多共居設施，並推動社會教育，提升大眾對無家者的同理心。