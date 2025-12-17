社區牙科支援計劃1.1增洗牙、杜牙根、鑲假牙等　擴展至無家者

衞生署社區牙科支援計劃將於明年1月1日起擴大服務範圍，增加洗牙、杜牙根、移除牙橋牙冠，以及鑲配活動假牙，並擴闊受惠對象至無家者，料多1,500人受惠。衞生署預料使用人數會上升，將密切留意輪候情況，如有需要會研究納入新機構，希望參加者可在1個月內預約到服務。



關愛基金「長者牙科服務資助」項目同日停止接受申請，並由社區牙科支援計劃接替。合資格長者以往可免費鑲配假牙，項目接替後需付500元一副。署方指近年長者口腔健康好轉，全口沒牙的比率減至0.9%，相信對假牙的需求降低。



衞生署社區牙科支援計劃將於明年1月1日起擴大服務範圍，增加洗牙、杜牙根、移除牙橋牙冠，以及鑲配活動假牙。（梁鵬威攝）

1.1日起新增洗牙、杜牙根、移除牙橋牙冠及鑲假牙

現時社區牙科支援計劃服務包括口腔檢查、緩解牙齒疼痛藥物、X光檢查及補牙拔牙。明年1月1日起，將增加洗牙、根管治療（杜牙根）、移除牙橋牙冠及鑲配活動假牙服務。

服務費用及可申請期限

鑲配假牙費用為每副1000元，75歲或以上「長者生活津貼受惠人」、獲「醫療費用減免」全數減免者、無家者，以及「改善家居及社區照顧服務（體弱個案）」或「家居支援服務」使用者等可獲500元資助。

至於其餘服務的費用，洗牙每次50元、杜牙根每顆牙50元，參加者每365日可申請一次；移除每個牙橋和牙冠分別收100元及50元，每180天可申請一次。至於補牙和洗牙的費用則維持50元一顆牙，同樣每180天可申請一次。

衛生署牙科街症服務去年12月30日改為網上抽籤預約。（資料圖片/黃浩謙攝）

九龍城牙科診所。（資料圖片/陳葦慈攝）

服務對象擴至無家者 料1500人受惠

此外，明年起，支援計劃將擴闊受惠對象至無家者，非政府組織透過其服務網絡，由社工辨識及協助有需要的無家者處理申請文件，聯絡牙科診所代為安排約期，預計共1500名無家者可受惠。

合資格無家者必須持有香港身份證及已加入醫健通，並有使用社署提供的露宿者服務，包括臨時收容中心、市區單身人士宿舍、露宿者綜合服務隊，或邊緣社群支援服務（僅限露宿者）。

牙科街症合資格格使用者

牙科街症使用者必須持有有效身份證或《豁免登記證明書》，以及需要是以下項目的受惠人或受助者：

長者生活津貼

長者社區照顧服務券計劃（第二級共同付款級別）

綜合家居照顧服務（體弱個案）

改善家居及社區照顧服務

家居支援服務（第一或第二級別收費／共同付款級別）

醫院管理局「醫療費用減免」

已登記加入「醫健通」



許美賢指會密切留意輪候情況，如需要會研究納入新機構和牙醫，希望參加者可在1個月內預約到服務。 （梁鵬威攝）

關愛基金再沒長者免費鑲配假牙 改牙科街症須$500一副

關愛基金「長者牙科服務資助」項目，將於同日停止接受申請，並由社區牙科支援計劃接替。以往長者可透過項目資助免費申請鑲配假牙，接替後需付至少500元一副，問及會否影響長者看牙意欲，衞生署牙科服務主任許美賢指近年長者口腔健康好轉，平均牙齒數目從2012年的19顆增加至22顆，全口沒牙的比率亦減至0.9%，相信對假牙的需求降低，是合適時候接替項目。

許美賢指，現時參與社區牙科支援計劃的牙醫有超過200名，料隨服務增加，計劃的使用人數會上升，署方會密切留意輪候情況，不同診所之間可互相轉介，如需要署方會研究納入新機構和牙醫，希望參加者可在1個月內預約到服務。

社區牙科支援計劃將擴闊受惠對象至無家者。（梁鵬威攝）

此外，政府早前推出牙科街症網上登記系統，以抽籤形式分配名額，並新增「取消預約」功能，設候補機制。截至上月30日，超過20,780人透過系統預約後成功就診，整體出席率達99.4%。許美賢指，正熱烈招聘牙醫，希望有空間增加服務金額。