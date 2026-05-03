調查：近六成無家者憂醫療費用貴　擬減少求診　同路舍倡簡化申請

公營醫療收費改革今年初實施。非牟利機構「同路舍」進行調查，發現九成受訪者的入息及資產水平可申請醫療費用減免，惟過半受訪者無法判斷自身是否合資格。近六成受訪無家者，因擔心經濟負擔而計劃減少求診，甚至有基層市民需削減生活費以應付醫藥開支。



同路舍指出，複雜的申請程序與資訊斷層，令本應受惠的基層難以獲得醫療豁免，建議政府簡化現有申請機制，並考慮提供定向醫療津貼，以防基層市民因經濟壓力而延誤治療，陷入「因病致貧」的惡性循環。



「同路舍」一項最新調查揭示，近六成受訪無家者因擔心經濟負擔而計劃減少求診，甚至有基層市民需削減生活費以應付醫藥開支。（同路舍提供）

「同路舍」一項最新調查揭示，近六成受訪無家者因擔心經濟負擔而計劃減少求診，甚至有基層市民需削減生活費以應付醫藥開支。（同路舍提供）

九成受訪者可申請醫療費減免 資格合否過半不自知

同路舍於今年二月至三月進行調查，訪問了120位無家者，了解醫療收費調整對其就醫決定的影響。約九成（90.4%）受訪者的入息及資產水平本符合醫療費用減免申請條件，惟過半（56.3%）受訪者無法判斷自身是否合資格，僅約四成（38.7%）清楚具體申請方法。

調查亦顯示，57.1%受訪者表示會減少求診，近三成（29.4%）更需削減其他生活開支以應付醫療費用。在各項收費中，急症室收費400元的接受程度最低，69.7%表示不接受；住院、進階檢查及專科門診收費亦有超過六成受訪者表示難以接受。

長期病患無家者楊先生表示，「醫療是市民最基本的需要及權利，但醫療改革對自己衝擊很大，醫藥費加幅差不多是以前醫療費的三倍，對一個做散工而收入不過一萬元的人士負擔很重。」（同路舍提供）

街坊阿雄表示：「（無家者）家當掛係身上訓著時都常常被偷走，保存文件有一定困難。補領文件亦會產生很多費用，我哋難以承擔，希望政府可以減省申請程序時需遞交的資料。」（同路舍提供）

三成人認為申請豁免程序複雜

無家者申請豁免時亦面對重重難關，近四成（35.3%）受訪者最大憂慮為資料不齊全，33.6%認為批核時間較長，32.8%則認為程序複雜。26.1%受訪者擔心申請「有條件豁免」若最終未獲批，需全數補回醫療費用，間接削弱申請意欲。

無家者楊先生是長期病患，他表示，醫療改革對自己衝擊很大，醫藥費加幅差不多是以前醫療費的三倍，對一個收入不過一萬元的散工負擔很重。街坊阿雄則表示，無家者的家當常常被偷走，保存文件有一定困難。補領文件亦會產生很多費用，難以承擔，希望政府可以減省申請程序時需遞交的資料。

同路舍項目主任李遠儀發佈調查結果。（同路舍提供）

倡容許非政府機構作無家者通訊地址

同路舍指，無家者普遍無固定住址和穩定聯絡方式，促請政府簡化申請程序及文件要求，例如容許指定非政府機構作為他們的通訊地址，並參考牙科支援計劃，由外展社工協助登記，減少重複提交資料。

同路舍又建議政府放寬豁免資格，將一人住戶入息限額調高至月入中位數的100%水平，以切合實際生活成本；增撥資源予地區康健中心及地區團體，增聘人手協助合資格人士準備文件，並加強解說機制，消除申請者對被追溯費用的恐懼。