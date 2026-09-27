護士一畢業就等於失業？盧寵茂：與事實不符　醫管局仍有3000空缺

日前有說法指，醫管局因減少聘請本地護士，令畢業生失業。醫務衞生局局長盧寵茂今日（27日）出席電台節目稱，與事實不符，又指去年有約4,000名潛在護理系畢業生，只有2,500人申請醫管局工作，而醫管局目前有逾3,000個護士職位空缺。



醫衞局局長盧寵茂。（資料圖片／湯致遠攝）

日前有精神科護士在《施政報告》電台聯播節目中表示，因醫管局減少聘請本地護士，令同屬精神科護士的女兒畢業即失業。醫務衞生局局長盧寵茂今日在商台節目《政好星期天》反駁指，醫管局沒有非本地培訓的精神科護士。

我真係好希望大家要係基於事實、基於真實嘅數據，而唔係話隨隨便便噏個口號出嚟，例如話一畢業就失業啊、咩爭飯碗啊呢啲咁樣，我哋有無數據支持先。 醫務衞生局局長盧寵茂

去年4000潛在畢業生僅六成應徵醫管局

相反，盧寵茂指，很多護理系畢業生無應徵醫管局護士空缺，去年約4,000名潛在畢業生中，只有3,500人最終有註冊，約2,500人申請醫管局工作，相信部分投身私營醫療市場、轉做行政工作或投考公務員等。

他又指，2,500名應徵者中，2,100個為註冊護士，只有20多個最終無聘用，「如果佢係肯嚟、肯嚟面試做評核嘅話呢，我哋醫管局百分之99係招聘咗嘅」，「咁所以話畢業搵唔到工呢，其實係唔成立嘅」。

考慮「優勞優酬」吸新血

盧寵茂又強調，畢業生有權自行選擇是否投身行業，而醫管局現時仍有超過3,000個護士空缺。對於外界認為醫管局人手不足，無法吸引年輕護士加入，他表示會從薪酬方面考慮能否做到「優勞優酬」，務求提供更大誘因。