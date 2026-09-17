失業率｜6至8月上升至3.8%創近7個月新高　就業不足升至1.9%

政府統計處今日（17日）公布最新勞動人口統計臨時數字，本港今年6月至8月經季節性調整的失業率錄得3.8%，比5月至7月上升0.1個百分點，為近七個月（計算季度）新高；就業不足率同期也由1.7%升至1.9%，上升0.2個百分點。



不經季節性調整的失業人數同期增加8,200人。統計處指，期內大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見上升，其中餐飲服務活動業有相對明顯的升幅。領取綜援個案按月增加0.2%，個案總數為195,258宗。



勞工及福利局局長孫玉菡表示，本地經濟繼續擴張預計會為整體勞工市場提供支持，儘管各行業的就業情況仍然將會取決於其經營環境；與此同時，外圍不確定因素的演變對企業招聘意欲的潛在影響仍然值得關注。



本港2026年4月至6月經季節性調整的失業率錄得3.7%，與今年3月至5月的數字相同。（資料圖片/梁鵬威攝）

總就業人數實增4400人 總勞動人口增加1.26萬人

根據統計處最新發表的臨時數字，2026年6月至8月的總就業人數為3,6467,600人，較上期的3,652,000人增加約4,400人；同期的總勞動人口亦由3,793,300人上升至3,805,900人，增加約12,600人。

在失業人數方面，不經季節性調整的失業人數由5月至7月的145,700人，上升至152,900人，增加約8,200人。同期的就業不足人數亦由66,200人上升至72,100人，增加約5,900人。

統計處：餐飲服務活動業失業率上升相對明顯

統計處表示，與5月至7月比較，在6月至8月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見上升，其中餐飲服務活動業有相對明顯的升幅；就業不足率方面，上升主要見於餐飲服務活動業及建造業。

勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

領取綜援個案按月增加0.2%

另外，社署表示，8月份整體領取綜援的個案較7月份增加485宗，按月升幅為0.2%；8月底領取綜援的個案總數為195,258宗，受助總人數為256,888人。

就個案類別分析，低收入類別個案的按月跌幅為0.3%，有1,254宗 ;單親類別個案下跌0.5%，有17,734宗。年老類別個案、健康欠佳類別個案及失業類別個案的按月升幅均為0.4%，分別有112,423宗、28,541宗及15,223宗。永久性殘疾類別個案下跌0.2%，有16,123宗。