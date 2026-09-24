范鴻齡澄清優先聘本地醫護　3萬現職護士僅55位非本地培訓

醫院管理局今（24日）召開大會，醫管局行政總裁李夏茵及醫管局主席范鴻齡於會後見傳媒，其中范鴻齡主動提及早前出現醫管局未有聘用本地培訓護士、預留名額請內地護士的爭議，他澄清醫管局向來優先聘請本地培訓醫護人員，現時近3萬名醫管局護士中，僅55位為非本地，其中29位來自內地，並不存在從其他地方聘請護士代替本地培訓的護士。



醫管局行政總裁李夏茵(左)及醫管局主席范鴻齡(右)。(賴卓盈攝)

醫護流失率收窄 截至7月醫生降至4.4%、護士5.4%

范鴻齡又說，醫管局醫護人手穩定，過去12個月有414名醫生離職，同期聘用689名醫生；至於護士，過去12個月有1699人離職，同期聘用2441名護士。截至7月底，醫生及護士流失率分別為4.4%及5.4%，低於去年同期的4.6%及6.6%。

否認聘內地護士影響本地招聘 范鴻齡強調優先聘本地培訓醫護

早前有爭議稱醫管局未有聘用本地培訓護士，卻預留名額請內地護士，醫管局主席范鴻齡主動提及並作澄清，指醫管局向來優先聘請本地培訓醫護人員，現時近3萬名醫管局護士中，只有55名屬非本地培訓，其中29位來自內地；醫管局目前仍有3000個護士職位空缺，會繼續優先聘用本地培訓醫護，強調並不存在從其他地方聘請護士代替本地培訓的護士。

瑪麗醫院新大樓壞𨋢 李夏茵稱收樓後檢視對醫院未來發展影響

就瑪麗醫院新大樓升降機頻故障，至今仍有多部升降機停用維修一事，醫管局行政總裁李夏茵稱，瑪麗醫院現無服務受影響，醫管局會在收樓後檢視對醫院未來發展的影響，會「加快腳步」，包括投放更多資源，追回啟用新大樓的進度。

她強調，醫管局會在確保新大樓全部升降機安全運作後，才會收樓及啟用，「如果你屋企有嘢壞，需要收樓，你係咪都要肯定恢復先搬返去住？」

再有吞嚥困難病人被派正常餐致鯁死 李夏茵：不理想、關鍵在醫護有否做好檢查

近日威爾斯親王醫院有吞嚥困難的病人遭餵食正常晚餐，其後出現鯁喉及心臟停頓，同日搶救不治，為繼明愛醫院去年3月男病人鯁死後，第二宗與「DAT」相關的醫療事故。李夏茵指事件極度不理想，目前仍在等待調查報告，但她形容事件關鍵在於醫護人員有否做好檢查，而非是否應移除「DAT」指示。她表示，醫管局會落實更多措施，確定醫護人員做好檢查。