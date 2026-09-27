大灣區航空拓展東南亞網絡　首條印尼航線開通　每周四班直飛泗水

大灣區航空宣布首條印尼定期航線周五（25日）正式投入服務。新航線由香港直飛泗水，每周提供4個班次，逢周日、一、三及五營運，大灣區航空表示可進一步強化本港與東南亞商業及旅遊樞紐的航空交通聯繫。



大灣區航空印尼泗水定期航班9月25日正式投入服務。多位嘉賓應邀出席於香港國際機場二號客運大樓舉行首航儀式。（大灣區航空提供）

大灣區航空印尼泗水定期航班9月25日正式投入服務。多位嘉賓應邀出席於香港國際機場二號客運大樓舉行首航儀式。（大灣區航空提供）

大灣區航空首條印尼定期航線正式投入服務，周五於香港國際機場二號客運大樓舉行首航儀式，首航班機於當晩當地時間約10時抵達泗水朱安達國際機場，當地亦隨即舉行歡迎儀式。泗水為東爪哇省首府，亦是印尼第二大城市與重要港口及商業中心。當地除了商業活動頻繁，亦鄰近布羅莫火山等著名旅遊勝地。

大灣區航空副主席兼行政總裁侯偉表示，十分高興能夠開辦泗水航線以擴展區內網絡。他指，公司目前擁有逾20條定期及季節性航線，覆蓋亞洲及中國內地多個城市，未來將繼續積極開拓新航點，以應對市場的需求。

大灣區航空印尼泗水定期航班9月25日正式投入服務。航班約於當地時間晚上10時抵達泗水朱安達國際機場，並隨即舉行了歡迎儀式。（大灣區航空提供）

根據大灣區航空資料，香港往返泗水（朱安達國際機場）的航班編號分別為HB211及HB212。去程HB211於香港時間傍晚6時15分起飛，當地時間晚上10時抵達泗水；回程HB212則於當地時間晚上10時45分起飛，翌日清4時30分返抵香港。